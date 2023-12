Ι. Χανίγιε: Η μεταπολεμική Γάζα χωρίς τη Χαμάς είναι αυταπάτη

Στα πιο σημαντικά σημεία της 12λεπτου μηνύματος που μεταδόθηκε στο αραβικό παράρτημα του Al Jazeera, o Χανίγιε ανέφερε: «Όποιος σκέφτεται για το παλαιστινιακό ζήτημα ή για μια κυβέρνηση στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς και χωρίς τις παλαιστινιακές αντιστασιακές παρατάξεις έχει αυταπάτες».

«Η επίθεση θα τελειώσει και η αντίσταση θα παραμείνει ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού» είπε ο ηγέτης του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΟΗΕ χθες το βράδυ».

«Οποιαδήποτε διευθέτηση στη Γάζα ή στην παλαιστινιακή υπόθεση χωρίς τη Χαμάς ή τις αντιστασιακές φατρίες είναι μια αυταπάτη», λέει ο Haniyeh σε τηλεοπτική ομιλία του.

Ο Haniyeh λέει ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου και «να βάλει τάξη στα παλαιστινιακά σπίτια τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας».

Λέει ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για συνομιλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «πολιτική πορεία που θα διασφαλίζει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στο ανεξάρτητο κράτος του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Εξαιτίας της αραβικής γλώσσας του βίντεο, αναμένεται η απομαγνηροφώνηση στα αγγλικά ώστε να μεταφραστεί όλο το περιεχόμενο του διαγγέλματος.

