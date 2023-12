Ιταλία: Ακτιβιστές «έβαψαν πράσινο» το κανάλι της Βενετίας

Για σειρά αδικημάτων κατηγορούνται 28 ακτιβιστές, οι οποίοι «έβαψαν πράσινη» τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας ρίχνοντας μέσα χρωματιστό υγρό. Ανάλογες δράσεις οργανώθηκαν στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στο Τορίνο.

Τα μέλη της οργάνωσης Extinction Rebellion κατηγορούνται από την εισαγγελία της Γαληνοτάτης για διάχυση επικίνδυνων ουσιών, διακοπή λειτουργίας των πλωτών μέσων μεταφοράς, διαδήλωση η οποία δεν είχε λάβει την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και για άσκηση βίας.

Torino, ma anche Milano, Bologna, Roma. Un gruppo di attivisti di #ExtinctionRebellion sversa un liquido verde fluorescente nel fiume

Si tratta di fluorescina, un colorante non pericoloso e che si dissolverà nel giro di qualche ora. «Quello che non si dissolverà in così poco è… pic.twitter.com/qU2NqASDWV

