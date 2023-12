Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η βράβευση του στην Κύπρο

Ιδιαίτερα φορτωμένη η φετινή χρονιά για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, αφού γράφει εντατικά τα επεισόδια του νέου κύκλου του Maestro, τα οποία θα δούμε την άνοιξη του 2024, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα γυρίσματα, τα οποία γίνονται τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην Κύπρο, όπου βραβεύθηκε για την προσφορά του στην Τέχνη, σε εκδήλωση που έγινε στο Royal Hall Old Nicosia. Συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 22η απονομή των βραβείων Τράπεζα Κύπρου, Man of the Year Awards. Στη βραδιά παρευρέθηκε και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος ταξίδεψε από την Ελλάδα με προορισμό τη Λευκωσία.

Η ξεχωριστή βράβευση

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2000 και, αναδεικνύει πρωτοπόρους άνδρες που με την εργασία, το πείσμα, το όραμα και το ήθος τους, συμβάλλουν στην πρόοδο και την εξέλιξη στον κόσμο των επιστημών, των τεχνών, του αθλητισμού και των επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ανέβασε στιγμιότυπα και με τον Τάσο Τρύφωνος. Μάλιστα έγραψε στα social media: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε. Ευγνώμων».