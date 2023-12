Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε τη διασκευή του θρυλικού «Take Me Home, Country Roads» του John Denver

Την Παρασκευή, η 38χρονη σταρ της alternative μουσικής κυκλοφόρησε ένα ξεχωριστό single που διασκευάζει το κλασικό «Take Me Home, Country Roads» του θρύλου της folk μουσικής που κυκλοφόρησε το 1971.

Τα ονειρικά φωνητικά της τραγουδίστριας ταιριάζουν εξαιρετικά στο αγαπημένο Americana από το τέταρτο άλμπουμ του Denver, Poems, Prayers & Promises. Η φωνή της υποδηλώνει βαθιά ηρεμία, ενώ το κομμάτι ξεκινάει στοχαστικά και βασανιστικά, καθώς η καλλιτέχνιδα του «A&W» τραγουδάει για την απλότητα. Στη συνέχεια, μια χορωδία συμμετέχει προς το τέλος, μετατρέποντας τα τελευταία δευτερόλεπτα του κομματιού σε καταλυτικό φινάλε – σαν το όνειρο της επιστροφής στο σπίτι από επαρχιακούς δρόμους, να μην είναι δα και τόσο μακριά.

Η τραγουδίστρια και στιχουργός, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Elizabeth Grant, κυκλοφόρησε το τραγούδι μαζί με το cover art με μια προσωπική, ασπρόμαυρη φωτογραφία της ίδιας, της αδελφής της Caroline και της ανιψιάς της Phoenix να ακουμπούν το κεφάλι τους το ένα πάνω στο άλλο, ενώ είναι καθισμένες σε μια βάρκα.

Στο εναρκτήριο τραγούδι του «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd» του 2023, αναστοχάζεται για το ότι θέλει να κρατήσει τις αναμνήσεις της οικογένειας της και τραγουδάει: «I’m gonna take mine of you with me / Like Rocky Mountain High / The way John Denver sings».

H σταρ τίμησε τον αείμνηστο Elvis Presley

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Del Rey διασκεύασε ένα άλλο κλασικό αμερικανικό τραγούδι – το «Unchained Melody». Κατά την εμφάνισή της στο ειδικό εορταστικό αφιέρωμα του NBC «Christmas at Graceland», η σταρ τίμησε τον αείμνηστο Elvis Presley ερμηνεύοντας μια από τις αγαπημένες του διασκευές, που αρχικά είχαν τραγουδήσει οι Righteous Brothers. Η εμφάνιση σηματοδότησε την πρώτη της ζωντανή, τηλεοπτική εμφάνιση από τότε που εμφανίστηκε στο Saturday Night Live το 2012.

*Με πληροφορίες από People