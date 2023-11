Επιστήμονες «κυνηγούν» φάρμακα μακροζωίας για τους σκύλους

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν μέσα από έρευνες να βρουν τα κατάλληλα φάρμακα που θα μπορούσαν να παρατείνουν τη ζωή των σκύλων. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Loyal ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλοφορία ενός τέτοιου φαρμάκου στην αγορά.

«Τα δεδομένα που παρέχετε είναι επαρκή για να δείξουν ότι υπάρχει εύλογη προσδοκία αποτελεσματικότητας», ενημέρωσε την εταιρεία, ένας αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων σε πρόσφατη επιστολή του, αντίγραφο της οποίας διαθέτουν οι New York Times.

Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο, το οποίο η Loyal αρνήθηκε να προσδιορίσει για λόγους προστασίας της ιδιοκτησίας της και των εμπορικών δικαιωμάτων, πληροί μία από τις προϋποθέσεις για «διευρυμένη έγκριση υπό όρους», κάτι που αποτελεί μια διαδικασία ταχείας έγκρισης σχετικά με τα φάρμακα για ζώα. Το φάρμακο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων και η F.D.A. πρέπει ακόμη να εξετάσει τα δεδομένα ασφάλειας και παρασκευής από πλευράς της εταιρείας.

Αλλά η έγκριση υπό όρους, την οποία η Loyal ελπίζει να λάβει το 2026, θα επιτρέψει στην εταιρεία να ξεκινήσει την εμπορία του φαρμάκου για την παράταση της ζωής των σκύλων, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί μια ευρεία κλινική δοκιμή. «Θα επιδιώξουμε την παράτασης της υγιούς ζωής κατά τουλάχιστον ένα έτος», δήλωσε η Σελίν Χαλίουα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Loyal.

1 – Loyal has earned what we believe is the FDA’s first-ever formal acceptance that a drug can be developed + approved for lifespan extension

2 – We have ‘technical section complete’ AKA the ‘does it work’ data for LOY-001 – our large dog lifespan extension drug – is done

— Celine Halioua (@celinehalioua) November 28, 2023