Πολυτεχνείο: Ο γνωστός σκύλος – διαδηλωτής στην Αθήνα συμμετείχε στην πορεία με μήνυμα για την Παλαιστίνη

Για όσους έχουν κατέβει έστω και σε μία πορεία στην Αθήνα, ο συγκεκριμένος σκυλάκος είναι γνωστός για την παρουσία του στις διαδηλώσεις μαζί με τον άνθρωπο που τον φροντίζει.

Σήμερα βρέθηκε στην πορεία για το Πολυτεχνείο στην Αθήνα και το πλακάτ που κρατούσε στα δόντια του έγραφε: «Ελεύθερη Παλαιστίνη – Ελεύθερη Ανθρωπότητα».

Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή πορεία για τα 50 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν έντονο το παλαιστινιακό στοιχείο με αφορμή τους βομβαρδισμούς τους Ισραήλ. Το συγκεκριμένο βίντεο αναρτήθηκε και από το Quds News Network, δίκτυο που σχετίζεται με τη Χαμάς.

Spotted in the pro-#Palestine rally in #Athens today. pic.twitter.com/M3ZThaJDzJ

— Quds News Network (@QudsNen) November 17, 2023