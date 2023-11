Ed Westwick: Είναι ο Chuck Bass του Gossip Girl έτοιμος να παντρευτεί;

Ο Ed Westwick επιβεβαίωσε ότι έχει μελλοντικά σχέδια για παιδιά και γάμο με τη σύντροφό του Amy Jackson. Ο 36χρονος ηθοποιός της σειράς Gossip Girl – γνωστός για το ρόλο του ως Chuck Bass – απάντησε «Ναι! Εκατό τοις εκατό» σε ερώτηση για το αν ο γάμος και τα παιδιά είναι στα σχέδια του. Διευκρίνισε ότι εξαιτίας του άψογου γάμου των γονιών του, πλέον έχει ως πρότυπο τη σχέση τους και ελπίζει να έχει το ίδιο είδους υποστήριξη και στη δική του.

Ο Ed αυτή τη στιγμή έχει σχέση με το μοντέλο και ηθοποιό Amy, 31 ετών, και οι δυο τους δείχνουν ξετρελαμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή που έκαναν γνωστή τη σχέση τους. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα γάμου και παιδιών σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello!, ο Ed είπε: «Ναι! Εκατό τοις εκατό». Μεγάλωσα σε ένα υπέροχο σπίτι όπου η μαμά και ο μπαμπάς μου ήταν παντρεμένοι.

«Οι γονείς μου αγαπούσαν ο ένας τον άλλον σφόδρα μέχρι το τέλος. Τους θαύμαζα και τη σχέση τους. Ακριβώς αυτού του είδους η στήριξη!» Ο ηθοποιός συνέχισε να λέει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 10 χρόνια και η μητέρα του απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022. Η μητέρα του Ed πέθανε από μεσοθηλίωμα – ένα είδος καρκίνου που προκαλείται από τον αμίαντο. Ο διάσημος πρωταγωνιστής είπε ότι ενώ δεν μπορεί να μιλήσει στους γονείς του, ξέρει ότι είναι ακόμα εκεί μαζί τους. «Θυμάμαι τα χέρια της ή τους ώμους της, τους οποίους άγγιζα. Έχω σημειώσεις με τη φωνή της και αποσπάσματα από βίντεο της», πρόσθεσε. «Μου λείπει πάρα πολύ, αλλά προσπαθώ να σκέφτομαι το μέλλον για να παραμείνω θετικός, όπως ο γάμος και τα παιδιά και όλα αυτά».

