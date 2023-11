Αυτοπροτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Ντιλέινι (pic)

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στις οποίες ανέφερε ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην αγορά και αναζητούν ακόμα και δύο παίκτες, όπως ήταν απόλυτα λογικό, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Ενας από τους φίλους του Ολυμπιακού μάλιστα έστειλε το σχετικό δημοσίευμα στον Μάλκολμ Ντιλέινι, με τον Αμερικανό να απαντάει αμέσως: «Πείτε του να με πάρει τηλέφωνο και να μου δώσει μηνιαίο συμβόλαιο».

Ο 34χρονος αυτοπροτάθηκε στους Ερυθρόλευκους, όμως, δύσκολα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, καθώς έχει να αγωνιστεί από το 2022, όταν αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι ο Μάλκολμ Ντιλέινι έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, με τον οποίο συνυπήρξαν τη σεζόν 2015-16 στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, την οποία μάλιστα πήγαν στο Final four της Euroleague (σ.σ τερμάτισε τρίτη). Με τη ρώσικη ομάδα ο Αμερικανός έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του και είχε μέσο όρο στη Euroleague 16.3 πόντους.

Εκτός από την Λοκομοτίβ Κουμπάν και την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μάλκολμ Ντιλέινι έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Μπάγερν Μονάχου, Ατλάντα Χοκς και Μπαρτσελόνα.

Tell him call me, and give me a month. I’ll pull-up 🤘🏽 https://t.co/dzoPQFkXo7

— malcolm delaney (@foe23) November 17, 2023