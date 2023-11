Γάζα: Ομάδα ανορθόδοξου πολέμου του Ισραήλ ψάχνει το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Άλλες ομάδες γκρεμίζουν κτίρια

H ομάδα ανορθόδοξου πολέμου Σαλντάγκ με την 36η Ταξιαρχία παραμένουν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και κάνουν φύλλο και φτερό κάθε σπιθαμή του. Καταγγελίες πως ανακρίνεται προσωπικό, ασθενείς και συνοδοί.

Όπως μεταδίδουν το Al Jazeera και το Al Arabiya, Ισραηλινοί κομάντος ψάχνουν κάθε δωμάτιο του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera Arabic ότι οι ισραηλινές μπουλντόζες καταστρέφουν το νότιο τμήμα του νοσοκομείου και προχωρούν στην καταστροφή άλλων τμημάτων και ότι έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με τους γιατρούς μέσα στο νοσοκομείο.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποιούν αυτή τη νέα επιδρομή.

«Η επιχείρηση διαμορφώνεται από την πεποίθησή μας ότι υπάρχει καλά κρυμμένη τρομοκρατική υποδομή στο συγκρότημα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «η Χαμάς εργάζεται επίμονα για την απόκρυψη της υποδομής και τη συγκάλυψη στοιχείων στα νοσοκομεία της Γάζας».

Οι γιατροί και οι ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο, μαζί με την ίδια την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, έχουν επανειλημμένα αρνηθεί την παρουσία της Χαμάς εκεί.

Israeli commandos are searching through every building and every floor of #Gaza’s #AlShifa hospital while hundreds of patients and medical staff remain in the complex, an Israeli military official says. https://t.co/cbv3cA9Fwo pic.twitter.com/v69M19PJp4

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2023