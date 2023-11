Φιλιππίνες: Εκτέλεσαν ραδιοφωνικό παραγωγό σε ζωντανή μετάδοση

Ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη είναι πλέον για τους δημοσιογράφους οι Φιλιππίνες. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η δολοφονία ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, ο οποίος πυροβολήθηκε την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, ενώ αρκετοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι μέσω του Facebook.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Juan Jumalon, εκτελέστηκε ζωντανά από έναν ένοπλο που εισήλθε στο στούντιο προσποιούμενος τον ακροατή.

Την ώρα που ο ραδιοφωνικός παραγωγός, γνωστός και ως DJ Johnny Walker, έκανε την εκπομπή του, στην πόλη Calamba στην επαρχία Misamis Occidental. ο δράστης τον πυροβόλησε δύο φορές.

Στην συνέχεια, ο δράστης άρπαξε το χρυσό περιδέραιο του θύματος πριν διαφύγει με μοτοσικλέτα μαζί με έναν συνεργό που τον περίμενε έξω. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να βρουν τον δράστη αλλά και για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δολοφόνου.

LOOK: The Misamis Occidental police releases a computerized facial composite of one of the suspected assailants in the killing of radio broadcaster Juan Jumalon, also known as DJ Johnny Walker on Sunday.

📷 Misamis Occidental Police Provincial Office/ Facebook pic.twitter.com/FgwtBY39uJ

— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 6, 2023