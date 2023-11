Apollo 13: Πέθανε ο Τόμας Μάτινγκλι – Ποιος ήταν ο ήρωας αστροναύτης που διέσωσε την αποστολή

Ένας αστροναύτης που βρέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και βοήθησε στη διάσωση του πληρώματος της αποστολής Apollo 13, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη μετά την έκρηξη που κατέστρεψε το διαστημόπλοιο, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο Τόμας Κεν Μάτινγκλι, γνωστός ως T.K., πέθανε την Τρίτη (31/10), όπως ανακοίνωσε η NASA, η οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχασαν έναν ήρωα».

«Ο Μάτινγκλι ήταν το κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος Apollo και η λαμπερή προσωπικότητά του θα διασφαλίσει ότι θα τον θυμούνται στην ιστορία», ανέφερε σε δήλωσή του ο διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον, χαρακτηρίζοντας τον Μάτινγκλι, «έναν από τους ήρωες της χώρας μας».

Προς το παρόν δεν έχει γνωστή η αιτία του θανάτου του αστροναύτη.

Ο Μάτινγκλι επρόκειτο να πετάξει στην αποστολή Apollo 13, αλλά απομακρύνθηκε λίγες ημέρες πριν από την εκτόξευση τον Απρίλιο του 1970 λόγω της νόσησής του από γερμανική ιλαρά.

Η διαστημική πτήση υπέστη έκρηξη σε δεξαμενή οξυγόνου καθώς πλησίαζε τη Σελήνη, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσημη ατάκα «Χιούστον, είχαμε πρόβλημα» (Houston, we’ve had a problem), που συχνά παραφράζεται ως «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα» (Houston, we have a problem).

Οι ομάδες της NASA που βρίσκονταν στη Γη εργάστηκαν μανιωδώς ώστε να επιστρέψει το πλήρωμα στην πατρίδα, με τον Μάτινγκλι να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάσωση βοηθώντας το πλήρωμα να εξοικονομήσει ενέργεια κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στη NASA, ο Μάτινγκλι γεννήθηκε στο Σικάγο στις 17 Μαρτίου 1936. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο του Μαϊάμι, πήρε πτυχίο αεροναυπηγού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Auburn το 1958.

Ξεκινώντας την καριέρα του στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ο Μάτινγκλι χρησιμοποιούσε τα ονόματα Κεν και T.K., εντάχθηκε τελικά στη Σχολή Πιλότων Αεροδιαστημικών Ερευνών της Πολεμικής Αεροπορίας ως φοιτητής, προτού επιλεγεί από τη NASA για να ενταχθεί στην τάξη των αστροναυτών του 1966.

«Ίσως ο πιο δραματικός του ρόλος στη NASA διαδραματίστε εξαιτίας της νόσησής του από γερμανική ιλαρά, λίγο πριν από την εκτόξευση του Apollo 13», δήλωσε ο Νέλσον.

«Έμεινε πίσω και παρείχε σημαντικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για την επιτυχή επιστροφή του διαστημοπλοίου το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς και του πληρώματος του Apollo 13 – των αστροναυτών της NASA Τζέιμς Άρθουρ Λόβελ, Τζακ Σουάιγκερτ και Φρεντ Χέιζ».

Ο ηθοποιός Γκάρι Σινίζ υποδύθηκε τον Μάτινγκλι στην ταινία «Apollo 13». Ο Γκάρι Σινίζ χαρακτήρισε «τιμή» να υποδυθεί τον Μάτινγκλι σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα φέτος με αφορμή την 53η επέτειο της αποστολής Apollo 13.

Ο Μάτινγκλι τέθηκε τελικά σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με το Apollo 16 τον Απρίλιο του 1972.

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία του λέγοντας: «Είχα αυτόν τον πολύ ζωντανό φόβο ότι αν έβλεπα πάρα πολλά, δεν θα μπορούσα να θυμηθώ. Ήταν απλά τόσο εντυπωσιακό».

Ο Μάτινγκλι είχε «απαράμιλλη ικανότητα ως πιλότος», δήλωσε ο Νέλσον, σημειώνοντας ότι ήταν πιλότος της μονάδας διοίκησης του Apollo 16 και κυβερνήτης διαστημικού σκάφους στις αποστολές των διαστημικών λεωφορείων STS-4 και STS 51-C.

«Η προσήλωση στην καινοτομία και η ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιδράσεις έκαναν τον Τ.Κ. μια εξαιρετική προσωπικότητα για να ενσαρκώσει την αποστολή μας και τον θαυμασμό του έθνους μας».

