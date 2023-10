Αστυνομικός σκύλος «έπεσε» εν ώρα καθήκοντος στην Αριζόνα

Με όνομα που παραπέμπει στον αείμνηστο ιάπωνα σχεδιαστή μόδας, ο Κένζο, ένας αστυνομικός σκύλος στην Αριζόνα «έπεσε» ηρωικά εν ώρα καθήκοντος. Σε μια καταδίωξη οπλισμένων ληστών, τον μαχαίρωσαν κι έχασε τη ζωή του.

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής στο δυναμικό του οποίου ανήκε ο Κένζο, θρηνεί την απώλειά του. Και με ανάλογο τρόπο, αποτίει φόρο τιμής στο ικανό του στέλεχος που δολοφονήθηκε όσο προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους συναδέλφους του.

Πολύ αγαπητός ο Κένζο έπεσε θύμα των αδίστακτων ληστών, αφού τον χτύπησαν αλύπητα μέχρι θανάτου. Οι ύποπτοι για τη ληστεία και τη δολοφονία του σκύλου K9 συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένοπλη ληστεία, βιαιοπραγία και δολοφονία σκύλου υπηρεσίας.

💔 Rest in Peace K9 Kenzo 🐕

Heartbreaking news out of Pima, Arizona. K9 Kenzo was killed (stabbed) during the attempt of locating two suspects. May he rest in peace. Thank you for your service Kenzo 😔 . Our thoughts and prayers with all involved. pic.twitter.com/ffUPabrbU2

— Georgia Police K9 Foundation (@Gak9foundation) October 29, 2023