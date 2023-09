Ο Μπλίνκεν πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε: «Hoochie Coochie Man»

Ο Άντονι Μπλίνκεν είναι ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης στην επίσημη αίθουσα δεξιώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου δείχνοντας τις δεξιότητές του στην ηλεκτρική κιθάρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδειξε την αγάπη του για τη μουσική, αλλά και τις ικανότητές του στο τραγούδι και την κιθάρα κατά την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας «μουσικής διπλωματίας» μέσω της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν κορυφαίους καλλιτέχνες σε χώρες όπως η Κίνα και η Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα ο ίδιος στο πολύ σύντομο βιογραφικό του στο X (πρώην Twitter) δεν κρύβει την αγάπη του για τη μουσική καθώς εκτός από σύζυγος, πατέρας και 71ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Μπάιντεν, δηλώνει και ερασιτέχνης κιθαρίστας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην επίσημη αίθουσα δεξιώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφανίστηκαν ο θρύλος της τζαζ, Χέρμπι Χάνκοκ, ο Ντέιβ Γκρολ των Nirvana και οι Foo Fighters καθώς και ο ανερχόμενος νεαρός τραγουδιστής της ποπ Gayle.

«Είναι μεγάλη μου τιμή, αλλά και λίγο φρίκαρα που βρίσκομαι εδώ», είπε η ποπ-ροκερ Έιμι Μαν όταν ξεκίνησε να τραγουδά, ανοίγοντας την εκδήλωση.

Ο Μπλίνκεν σύμφωνα με το AFP αστειεύτηκε μόλις ανέβηκε στη σκηνή λέγοντας πως θα έπρεπε «να αδειάσει η αίθουσα», ωστόσο παίζοντας ρυθμικά κιθάρα και κατεβάζοντας τη συνήθως ήπια φωνή του παρουσίασε μια διασκευή του «Hoochie Coochie Man» του θρύλου των μπλουζ, Μάντι Γότερς με το κοινό, πολλοί από τους οποίους ήταν υφιστάμενοί του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να χειροκροτεί την εξαιρετική ερμηνεία του επικεφαλής της αμερικάνικης διπλωματίας.

Μάλιστα ο Μπλίνκεν μοιράστηκε τη στιγμή με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter). «Δεν μπορούσα να προσπεράσω τη σημερινή ευκαιρία να συνδυάσω μουσική και διπλωματία», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε πως ήταν «απόλαυση να ξεκινήσω τη νέα Παγκόσμια Πρωτοβουλία Μουσικής Διπλωματίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ», έγραψε χαρακτηριστικά.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023