Κοιτάζοντας κατάματα το φάντασμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Με την ακροδεξιά να στοιχειώνει και πάλι την Ευρώπη, είναι προφανές ότι οι παλιοί τρόποι αντιμετώπισης της αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί. Όπως τα κόμματα της αλλάζουν τρόπους προσέλκυσης ψηφοφόρων, τα κυρίαρχα κόμματα πρέπει να βελτιώσουν άμεσα το παιχνίδι τους, κοιτάζοντας κατάματα το φάντασμα της.

Σήμερα, στην Γερμανία το απροκάλυπτα ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD) είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές κόμμα στη χώρα. Η επιτυχία του πολώνει την εσωτερική πολιτική σκηνή και όλα δείχνουν ότι θα θριαμβεύσει στις τοπικές εκλογές του επόμενου χρόνου. Στην Πολωνία, το κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη διατηρεί σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις για τις γενικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου και πηγαίνει όλο και πιο δεξιά εξαιτίας της νέας ακραίας παράταξης με το όνομα Συνομοσπονδία.

Όπως γράφει σχετικό άρθρο του Economist, τα νέα μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα. Τον επόμενο χρόνο η σκληρή δεξιά μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πρόκειται να διεξαχθούν τον Ιούνιο. Η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης, ίσως κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το 2027, καθιστώντας την Γαλλία τη δεύτερη μεγάλη χώρα της Ευρώπης με ακροδεξιά κυβέρνηση, μετά την Ιταλία που κυβερνά ήδη από το 2022 η Τζόρτζια Μελόνι του ξενοφοβικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας στο πλαίσιο ενός δεξιού συνασπισμού. Και μπορεί η Ευρώπη να μην κινδυνεύει να κατακλυστεί από φασίστες, σε μια επανάληψη της δεκαετίας του 1930, ωστόσο το νέο αυτό ακροδεξιό κύμα, που αρχίζει να την σκεπάζει σιγά σιγά, δημιουργεί μια μεγάλη πρόκληση. Τυχόν κακή αντιμετώπιση του, θα μπορούσε να δηλητηριάσει την πολιτική, να απομακρύνει μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων και να αποτρέψει τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, που η ΕΕ έχει μεγάλη ανάγκη.

Αντί να προσπαθούμε να αποκλείσουμε εξ ολοκλήρου τα ακροδεξιά κόμματα από την κυβέρνηση και τον δημόσιο διάλογο, η καλύτερη απάντηση είναι τα κυρίαρχα κόμματα να είναι σε επαφή μαζί τους και κάποιες φορές να προβαίνουν σε συμφωνίες μαζί τους. Εάν πρέπει να αναλάβουν κάποια ευθύνη για την πραγματική διακυβέρνηση, μπορεί να γίνουν λιγότερο ριζοσπαστικά, επιχειρηματολογεί το βρετανικό περιοδικό.

Almost four­-fifths of the EU’s population now live in countries where the hard right commands the loyalty of at least a fifth of the public. This success is in part a failure of the centre to satisfy a large and angry minority of their citizens https://t.co/5BQbwLAvYB

— The Economist (@TheEconomist) September 15, 2023