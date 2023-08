Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα δικαστεί στις 4 Μαρτίου 2024 στην Ουάσινγκτον για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, την βαρύτερη κατηγορία που του έχει απαγγελθεί μέχρι σήμερα.

«Το κοινό δικαιούται μια γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση αυτού του ζητήματος», δήλωσε η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν, αφού ανακοίνωσε την απόφασή της.

Νωρίτερα, η Τσάτκαν είχε προειδοποιήσει τους συνηγόρους του Τραμπ ότι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον χρόνο που ζητούν για να προετοιμαστούν. Η Τσάτκαν κλήθηκε να βρει μια συμβιβαστική λύση μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών προτάσεων: ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ ήθελε να ξεκινήσει η δίκη στην Ουάσινγκτον στις 2 Ιανουαρίου και να μην διαρκέσει πάνω από τέσσερις με έξι εβδομάδες.

JUST IN: Judge sets March 4 trial date in Trump’s federal election subversion case, one day before the Super Tuesday primaries in the 2024 presidential race. Follow live updates. https://t.co/6QksL6btYU — CNN (@CNN) August 28, 2023

Αντιθέτως, οι δικηγόροι του Τραμπ ζητούσαν να οριστεί δικάσιμος τον Απρίλιο του 2026, πολλούς μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, με το αιτιολογικό ότι χρειάζονται πολύ χρόνο για να μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η κυβέρνηση.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν δικαστικό μαραθώνιο εντός του 2024, δεν συμμετείχε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία που αφορούσε τη βαρύτερη από τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Έχει καταγγείλει και τις τέσσερις ποινικές διώξεις του υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενες απόπειρες ώστε να τον εμποδίσουν να επιστρέψει στην εξουσία. Στις τρεις από τις υποθέσεις έχει δηλώσει αθώος ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Τζόρτζια για την τέταρτη υπόθεση. Υποστηρίζει επίσης, χωρίς να παρουσιάζει κάποια απόδειξη, ότι η Τσάτκαν είναι προκατειλημμένη εναντίον του.

Judge Chutkan set the date for March 4th in the Federal Election Interference Case with Donald Trump as defendant. The day before Super Tuesday.

The former president has 7 months to prepare for trial in D.C. pic.twitter.com/2bHx7TckH8 — TruthGateOfficial (@Kennydafactor) August 28, 2023

Ένας από τους δικηγόρους του, ο Τζον Λάουρο, είπε ότι οι συνήγοροι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν.

«Διακυβεύεται η ελευθερία και η ζωή αυτού του ανθρώπου και δικαιούται μια επαρκή εκπροσώπηση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εντός του χρονοδιαγράμματος που θέτει η κυβέρνηση», ισχυρίστηκε.

Οι εισαγγελικές αρχές ωστόσο επισήμαναν ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων είναι δημόσια προσβάσιμο σε όλους, αφού αποτελείται από δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ και έγγραφα του Κογκρέσου. Σήμερα οι εισαγγελείς είπαν ότι έχουν παραδώσει στην υπεράσπιση το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων αυτών που φτάνουν τα 12,8 εκατομμύρια σελίδες.

A judge set a March 4, 2024, trial date for Donald Trump in the federal case in Washington charging the former president with trying to overturn the results of the 2020 election.https://t.co/S7Bh7z2aDn — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) August 28, 2023

Η Τσάτκαν σχολίασε ότι η νομική ομάδα του Τραμπ θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει τη δουλειά της αφού «το γνώριζε ότι θα γινόταν εδώ και κάποιο διάστημα».

Στην Τζόρτζια, όπου ο Τραμπ κατηγορείται για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος σε πολιτειακό επίπεδο, η γενική εισαγγελέας Φάνι Γουίλις έχει ζητήσει να οριστεί η δίκη του επίσης για τις 4 Μαρτίου. Ένας από τους συγκατηγορουμένους του, ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους, ασκεί πιέσεις για να μεταφερθεί η δίκη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και όχι σε πολιτειακό, αφού θεωρεί ότι εκεί θα μπορούσε να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της παρεμπόδισης μιας επίσημης διαδικασίας. Η τελευταία είναι μια κατηγορία που έχει ήδη ασκηθεί επιτυχώς στους ταραχοποιούς που παραβίασαν το Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στις 25 Μαρτίου πρόκειται να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη η δίκη του Τραμπ για άλλη υπόθεση, που αφορά την εξαγορά της σιωπής μιας πρώην πορνοστάρ. Στις 20 Μαΐου θα δικαστεί στη Φλόριντα για την κατηγορία ότι παρακράτησε παρανόμως απόρρητα έγγραφα αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.