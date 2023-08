Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Τζο Μπάιντεν υποσχόταν ότι θα έκανε τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν «παρία» της διεθνούς κοινότητας για να τον τιμωρήσει για την άγρια δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Έκτοτε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία ήδη μια φορά, ενώ απεσταλμένοι του τα έχουν πει αρκετές φορές με τον διάδοχο του θρόνου, ο οποίος στις αρχές αυτού του μήνα φιλοξένησε μια διάσκεψη για την Ουκρανία στην Τζέντα, αποδεικνύοντας ότι «το χρήμα μιλάει».

«Αυτός ο τύπος κυριολεκτικά κάθεται πάνω στον πετρελαϊκό πλούτο και σε πακτωλούς χρημάτων, οπότε μπορεί να αγοράσει τη θέση του σε οτιδήποτε θέλει», δήλωνε προ ημερών στους New York Times ο Αμπντουλάχ Αλαούντ, διευθυντής του Freedom Initiative, μις ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα την Ουάσιγκτον.

Αλήθεια ή ψέματα, το γεγονός ότι ο πρίγκιπας έπεισε την Κίνα να συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Ουκρανία στα εδάφη της χώρας του, κατόπιν σχετικής σύστασης της Γαλλίας, μαζί με πολλά άλλα κράτη που ενάμισι χρόνο τώρα αντιστέκονται να πάρουν θέση σε αυτόν τον πόλεμο στην Ευρώπη, από τα 42 που δήλωσαν συνολικά παρών, είναι προσωπική του επιτυχία.

Ήταν άλλωστε η κατάλληλη ευκαιρία για να ξεδιπλώσει ο Σαουδάραβας διάδοχος το όραμα του για ένα βασίλειο, μεγάλη παγκόσμια δύναμη με επιρροή, που θα εκτείνεται από την ανατολή έως τη δύση, γράφουν σχετικά οι Financial Times.

Εκτός από τη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγό πετρελαίου, ανάλογες φιλοδοξίες έχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το κυρίαρχο εμπορικό κέντρο της περιοχής, που εκεί που οι άλλοι βλέπουν ρίσκο, αυτές βλέπουν την ευκαιρία με τα χρήματα που διαθέτουν και το πετρέλαιο που βγάζουν, να μην είναι πια υποχρεωμένες να είναι μαζί ή εναντίον των ΗΠΑ, όπως είναι το γνωστό πολιτικό μάντρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, για χρόνια έχει χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό σθένος και την οικονομική δύναμη του μικρού του κράτους για να στοχεύσει όσο μπορεί πιο ψηλά. Ομοίως τώρα και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας ρίχνει χρήματα με τη σέσουλα, για να αναγνωρίσει τη χώρα του ως πρώτης μεταξύ των υπολοίπων κρατών μελών της G20, από οικονομικής και διπλωματικής σκοπιάς.

Με εφαλτήριο τις αλλαγές στα εμπόριο και ως αποτέλεσμα της γεωπολιτικής, οι δύο προαναφερόμενοι άνδρες και οι χώρες τους τραβούν αποστάσεις από τις ΗΠΑ, επί μακρόν την κυρίαρχη ξένη δύναμη στον Κόλπο, και βαθαίνουν τις σχέσεις τους με τις ασιατικές δυνάμεις, ιδιαίτερα την Κίνα και την Ινδία.

«Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βλέπουν περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους στις αλλαγές που βρίσκονται εν εξελίξει στην παγκόσμια τάξη, και πιστεύουν ότι έχουν τις πολιτικές και τα εργαλεία να μετεξελιχθούν στους βασικούς πόλους του αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου», εξηγεί στη βρετανική εφημερίδα ο Εμίλ Χόκαιεμ, διευθυντής για την περιφερειακή ασφάλεια στη δεξαμενή σκέψης International Institute for Strategic Studies.

«Έχουν μια πολύ οπορτουνίστικη, ευέλικτη και συναλλακτική προσέγγιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος θα μπορούσε να υπολογίζει στην πλήρη ευθυγράμμιση τους με τους δικούς του στόχους έχει παρέλθει», προσθέτει ο ίδιος.

