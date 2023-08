Αν κάτι αποδεικνύει τις σεισμικές αλλαγές, που αλλάζουν την παγκόσμια τάξη, όπως την ξέραμε μέχρι χθες, είναι το πρόγραμμα των διπλωματών της Κένυας.

Μέχρι πρότινος,οι προσκλήσεις που λάμβαναν για να φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες από τις μεγάλες δυνάμεις μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ σήμερα δεν έχουν ούτε μια ώρα ελεύθερη στο ημερολόγιο τους.

Απόδειξη αυτού είναι ότι από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι σήμερα το Ναϊρόμπι έχει δεχτεί αξιωματούχους από τις ΗΠΑ για να συζητήσουν για το ελεύθερο εμπόριο, έχει χειροκροτήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε ομιλία του προς το κενυάτικο κοινοβούλιο και έχει υπογράψει με τους απεσταλμένους της ΕΕ σημαντική εμπορική συμφωνία.

Όπως επισημαίνει σχετικό άρθρο των Financial Times, αν το γεγονός ότι τον Μάιο μια ινδική φρεγάτα αγκυροβόλησε στα ανοιχτά της Μομπάσα για μια κοινή ναυτική άσκηση, τη ώρα που οι Βρετανοί Βασιλικοί Πεζοναύτες εκπαίδευαν την πρώτη μονάδα καταδρομέων της Κένυας, πέρασε στα ψιλά γράμματα, όλοι διάβασαν για τις επενδύσεις της Κίνας χωρίς τέλος στις υποδομές που οδηγούν από τον Ινδικό ωκεανό στο εσωτερικό της.

«Καλώς ήρθατε στον à la carte κόσμο», συνεχίζει το ίδιο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας, εξηγώντας ότι καθώς η μεταψυχροπολεμική περίοδος της Αμερικής ως η μοναδική υπερδύναμη ξεθωριάζει, η παλιά εποχή στην οποία οι χώρες έπρεπε να επιλέξουν από ένα προκαθορισμένο μενού συμμαχιών μετατοπίζεται σε μια πιο ρευστή τάξη.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο και η εγκατάλειψη του 30ετούς ονείρου ότι το «ευαγγέλιο» των ελεύθερων αγορών θα οδηγήσει σε μια πιο φιλελεύθερη εκδοχή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για μεγάλο μέρος του κόσμου: όχι απλά για να διακριθούν τα μέλη του, αλλά και για να παίξουν ο ένας απέναντι στον άλλο και οι περισσότεροι εξ αυτών το κάνουν με αξιοσημείωτη οξυδέρκεια και αυξανόμενη δεξιοτεχνία.

«Για την Κένυα και τους υπολοίπους δεν είναι θέμα επιλογής μιας πλευράς. Είναι θέμα επιλογής όλων τους», λέει ο Μάικλ Πάουερ, αναλυτής επενδύσεων με έδρα το Κέιπ Τάουν, που έχει εστιάσει στην παρακολούθηση των αναδυόμενων αγορών.

«Δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για το αδέσμευτο κίνημα (non-aligned movement)», προσθέτει ο ίδιος, αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, που σχηματίστηκε στον Ψυχρό Πόλεμο και κράτησε ουδέτερη στάση στη διαμάχη μεταξύ της Δύσης και της Σοβιετικής Ένωσης. «Αλλά για ένα κίνημα πολλαπλών και ταυτόχρονων σχέσεων (multi-aligned movement) με κοινή προσέγγιση στο διεθνές γίγνεσθαι».

