Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 42 ετών, η Χέλεν Σμαρτ, πρώην κολυμβήτρια που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης καθώς και σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η είδηση του θανάτου της 42χρονης προκάλεσε σοκ και σκόρπισε θλίψη σε όλη τη Βρετανία. Η Σμαρτ, πιο γνωστή ως Χέλεν Ντον-Ντάνκαν, είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, όπου είχε κατακτήσει τη 15η θέση στα 200 μέτρα ύπτιο γυναικών. Επίσης, είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Αγώνες Κοινοπολιτείας στην Κουάλα Λουμπούρ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο το 1998.

Υπήρξε πρωταθλήτρια Βρετανίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90 προτού αποσυρθεί για να γίνει δασκάλα και μάλιστα είχε γίνει και διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο στο Γουίγκαν. Όπως έγινε γνωστό σε ανακοίνωση του σχολείου η 42χρονη πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

«Με μεγάλη θλίψη και λύπη πρέπει να ανακοινώσω τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας διευθύντριας Χέλεν Σμαρτ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της Χέλεν, αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ξέρω ότι αυτά τα νέα θα είναι ένα σοκ και θα προκαλέσουν μεγάλη θλίψη στην κοινότητα. Θέλω να καθησυχάσω ότι η διοίκηση του σχολείου Worsley Mesnes εργάζεται με τις τοπικές Αρχές για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά μας, το προσωπικό και οι γονείς, θα λάβουν όλη την αναγκαία υποστήριξη τις ερχόμενες εβδομάδας», αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης του σχολείου.

Συντετριμμένος και ο σύζυγος της 42χρονης ο Κρέγκ, ο οποίος ανέφερε πως η Χέλεν αγαπούσε το σχολείο, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή «από το προσωπικό, τα παιδιά και τους γονείς».

Ακόμα όπως είπε ένιωθε «ιδιαίτερα περήφανη που κατάφερε να πετύχει τον στόχο της να γίνει διευθύντρια στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς όπως συνήθιζε να λέει συνέχεια. Δεν μπορούσε να δει τον εαυτό της σε άλλο σχολείο».

«Θυμάμαι μόνο ότι την τελευταία εβδομάδα έλεγε ότι ο στόχος της ήταν να κάνει το σχολείο εξαίρετο και ότι είχε το κατάλληλο προσωπικό να το πετύχει», προσέθεσε.

Μάλιστα συμβούλεψε τους μαθητές της να μάθουν από αυτό το δυσάρεστο συμβάν. «Ζήστε τα καλύτερα στη ζωή σας, χωρίς να μετανιώνετε. Βγάλτε φωτογραφίες, δημιουργήστε αναμνήσεις και συνεχίστε να γελάτε όπως έκανε η Χέλεν», κατέληξε.

Τον χαμό της κόρης του δεν μπορεί να πιστέψει ούτε ο πατέρας της, ο Τζον Ντον-Ντάνκαν ο οποίος την αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. «Η Χέλεν ήταν η περηφάνια και η χαρά μας. Είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτήν. Φώτισε ένα δωμάτιο μόλις γεννήθηκε. Η Λίντα και εγώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως τόσο απλά πήγε για ύπνο και δεν ξύπνησε».

Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη και σε άλλοτε συναθλητές της στην ομάδα κολύμβησης της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι με σχόλια τους στα social media περιγράφουν μία γυναίκα που ήταν πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπο.

Η πρώην κολυμβήτρια που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Σάρον Ντέιβις έκανε λόγο για «πολύ λυπηρά νέα» και περιέγραψε τη Χέλεν Σμαρτ σαν μία «δυνατή ανταγωνίστρια» που πάντα είχε ένα «τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της».

This is very sad news. Always a pleasure to interview & always a huge smile on her face. A Fierce competitor. Tributes paid to ‘inspirational’ Commonwealth medallist Helen Smart https://t.co/63Q3omEWkB



Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, με τη Μεγάλη Βρετανία, Μαρκ Φόστερ, είπε ότι πάντα «γέλαγε και μετέδιδε το χαμόγελό της». «Πάντα φώτιζε το δωμάτιο και γέμιζε με χαρά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Sad news… Helen had an infectious smile and laugh. Always lit up a room and was a joy to be around. . Thoughts go out to her family and friends ❤️. https://t.co/qFixkkGMnN

— Mark Foster (@MarkFosterSwim) August 16, 2023