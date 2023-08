Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες βουλγαρικές εταιρίες εργάζονται με άδειες για την κατασκευή ή την επισκευή ρωσικού αμυντικού εξοπλισμού, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Τόντορ Ταγκάρεφ στους δημοσιογράφους.

Σε αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές πηγές τεχνογνωσίας, σημείωσε. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις που δεν αναγνωρίζονται και δεν πρόκειται να αναγνωριστούν από το βουλγαρικό κράτος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντμίτρι Σουγκάγιεφ, ο διευθυντής της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι η Ρωσία αναστέλλει την προμήθεια ανταλλακτικών και ανακαλεί τις άδειες επισκευής για «μη φιλικές χώρες» που προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία.

«Συγκεκριμένα, ανακαλούνται οι άδειες που διαθέτουν εταιρίες για το δικαίωμα επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού ρωσικής/σοβιετικής κατασκευής. Για παράδειγμα, σε ορισμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Βουλγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία έχουν ανακληθεί οι άδειες τους για την επισκευή ελικοπτέρων Mi», δήλωσε ο Σουγκάγιεφ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Army-2023.

🇷🇺🇧🇬 Due to Weapon Deliveries for #Ukraine: #Russia will Stop Supplying #Bulgaria with Spare Parts for Military Equipment ➡️ https://t.co/DEqxxgHOz8 pic.twitter.com/Y5RXOxXPkx

— Novinite.com (@novinite_com) August 15, 2023