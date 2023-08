Σε τουλάχιστον 12 ανέρχονται οι νεκροί και σε 65 οι τραυματίες από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες μέσα σε επιχείρηση στη Σαν Κριστόμπαλ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό, σε νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

Ανάμεσα σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη είναι και ένα βρέφος ηλικίας τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ακόμη 65 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 55 αγνούνται, μετέδωσε το CNN.

Σε προηγούμενη απολογισμό, ο Γιοέλ Σάντος, υπουργός Προεδρίας της χώρας της Καραϊβικής έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 33 τραυματίες.

Η πολύ ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε εμπορική συνοικία της Σαν Κριστόμπαλ, λιγότερα από 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σάντο Ντομίνγκο, χθες περί τις 15:10 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:10 ώρα Ελλάδας).

Μετά την έκρηξη, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και γιγαντιαία στήλη καπνού, βρέφος τεσσάρων μηνών υπέκυψε εξαιτίας «σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραυματισμού», ενώ δυο ενήλικοι πέθαναν διότι υπέστησαν εγκαύματα στο 90% των σωμάτων τους, τόνισε το εθνικό σύστημα υγείας.

Ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ δήλωσε πως η καταστροφή του προκάλεσε «θλίψη».

