Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε η Σάρον Φάρελ, σκορπίζοντας θλίψη στο Χόλυγουντ.

Η ηθοποιός, που είχε πρωταγωνιστήσει στο «Χαβάη 5-0» και στα «Ατίθασα νιάτα» «έφυγε στις 15 Μαΐου, ωστόσο η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα.

Ο γιος της, επίσης ηθοποιός, Τσανς Μπουαγιέ ήταν αυτός που επιβεβαίωσε στο «The Hollywood Reporter», ότι η μητέρα του πέθανε από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο στην κομητεία Orange της Καλιφόρνια πριν 2,5 μήνες.

Ποια ήταν η Σάρον Φάρελ

Γεννημένη στις 24 Δεκεμβρίου 1940 η Σάρον Φάρελ ξεκίνησε την καριέρα της ως μπαλαρίνα. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 1959 στο «Kiss Her Goodbye».

Κατά τη διάρκεια του 1960 και του 1980, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «The Reivers» (1969), «Marlowe» (1969), «It’s Alive» (1974), «The Stunt Man» (1980), «Out of the Blue» (1980), «Night of the Comet» ( 1984) και «Can’t Buy Me Love» (1987).

Εκτός από τον κινηματογράφο, η Φάρελ εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές. Από το 1977 έως το 1980 έπαιξε στο «Χαβάη 5-0» ενώ το 1991 εντάχθηκε στο καστ της μακροχρόνιας σαπουνόπερας «The Young and the Restless» («Ατίθασα Νιάτα») υποδυόμενη τη Νίνα Γουέμπστερ.

Επίσης, είχε εμφανιστεί στα «The Man from UNCLE», «The Six Million Dollar Man» και «Gunsmoke».

Ο πιο πρόσφατος τηλεοπτικός ρόλος της ήταν σε ένα επεισόδιο του «JAG» το 1999. Μεταξύ 2013 και 2014, η Φάρελ εμφανίστηκε στη διαδικτυακή σειρά «Broken at Love», σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση στην οθόνη μετά από δεκατέσσερα χρόνια.

Sharon Farrell, Actress in ‘It’s Alive,’ ‘Marlowe’ and ‘The Reivers,’ Dies at 82 https://t.co/svJroskWN6 — The Hollywood Reporter (@THR) August 5, 2023

Το «ερωτικό τρίγωνο» με Στιβ ΜακΚουίν και Μπρους Λι

Πίσω από την κάμερα, η ηθοποιός φέρεται να είχε εμπλακεί σε ένα «ερωτικό τρίγωνο» με τους ηθοποιούς Στιβ ΜακΚουίν και Μπρους Λι, τον τελευταίο από τους οποίους περιέγραφε ως «τον έρωτα της ζωής της».

Μιλώντας στον βιογράφο του Μπρους Λι το 2018, η Φάρελ είχε εξομολογηθεί τον θυελλώδη έρωτα που ένιωθε για τον συνάδελφό της, ενώ μίλησε ανοιχτά και για την σχέση της με τον Στιβ ΜακΚουίν.

«Ο Μπρους με ταξίδεψε στη Σελήνη και με γύρισε πίσω. Αλλά ήταν παντρεμένος και απένταρος. Ο Στιβ ΜακΚουίν ήταν τόσο επιτυχημένος, ήταν ο προστάτης μου… Ένιωθα πόθο για τον Στιβ, αλλά ο Μπρους ήταν ο έρωτας της ζωής μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στο «Bruce Lee: A Life», ο συγγραφέας αφηγείται πώς ο Μπρους Λι είχε πάει να να δει κρυφά τη Φάρελ στα τέλη του 1968, αφού πέταξε προς την επαρχία του Μισισιπή, όπου η Σάρον και ο ΜακΚουίν δούλευαν μαζί.