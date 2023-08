Χαλάζι που γέμισε τους δρόμους σε πάχος 30 εκατοστών μετέτρεψε το καλοκαίρι σε χειμώνα στο Ράιτλινγκ στη Γερμανία, ενώ τρία άτομα σκοτώθηκαν από πλημμύρες στη Σλοβενία, πιθανώς τις χειρότερες που αντιμετωπίζει η χώρα αφότου έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1991.

«Μπορούμε ήδη να πούμε ότι πρόκειται για πλημμύρα-ρεκόρ» δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ, ο οποίος αναγκάστηκε να ακυρώσει τις διακοπές του.

«Η κλίμακα του φαινομένου είναι καταστροφική. Ζητούμε για κάθε βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί. Σας καλώ όλους να μείνετε στα σπίτια σας αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο να βγείτε» είπε.

At least three people were killed after a month’s worth of rain in 24 hours caused floods and landslides in northeastern and central Slovenia and southern Austria.https://t.co/Yk4FT839eO pic.twitter.com/srEQ7cu8Ud

— DW News (@dwnews) August 5, 2023