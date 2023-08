Συναγερμός στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της αστυνομίας, έπειτα από αναφορές για άνδρα με όπλο σε κτίριο της Γερουσίας.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο της Γερουσίας «θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο» και να χαμηλώσουν την ένταση του ήχου στα κινητά τους.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για πυροβολισμούς, υπογραμμίζει η ίδια πηγή.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

Το επεισόδιο σημειώνεται ανήμερα της ανακοίνωση της τρίτης ποινικής δίωξης του Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθεια του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και την εμπλοκή του στην αιματηρή επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ύποπτο άτομο δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Πιθανότατα να πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, με ψυχικά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Ιανουαρίου και στις 6 Ιανουαρίου του 2021 υποστηρικτές του πρώην προέδρου συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον, για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020. Ο στόχος τους ήταν να υποστηρίξουν το αίτημα του Τραμπ προς τον αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς, και το Κογκρέσο, ώστε να απορρίψουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

