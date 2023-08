Η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένα αντικείμενο που ξεβράστηκε πρόσφατα σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας προήλθε από όχημα εκτόξευσης στο διάστημα.

Ο γιγαντιαίος μεταλλικός θόλος βρέθηκε στην παραλία Green Head, περίπου 250 χιλιόμετρα (155 μίλια) βόρεια του Περθ, στα μέσα Ιουλίου – προκαλώντας διάφορες θεωρίες για την προέλευσή του.

Ο εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας της Ινδίας είπε στο BBC τη Δευτέρα, ότι το θραύσμα με το χρυσαφί χρώμα ήταν μέρος ενός οχήματος PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) που έχει σχεδιάσει η ινδική διαστημική υπηρεσία και χρησιμοποιείται για την αποστολή δορυφόρων στο διάστημα.

Ο εκπρόσωπος του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (ISRO) εξήγησε ότι ήταν στο χέρι της Αυστραλίας να αποφασίσει την τύχη του αντικειμένου και δεν έκανε περαιτέρω σχόλιο.

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 31, 2023