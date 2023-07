Ο μεγαλομέτοχος της Τότεναμ, Τζο Λιούις, κατηγορείται για διακίνηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο χρηματιστήριο.

Με δεδομένο αυτό, ο διάσημος ράπερ και σύζυγος της Μπιγιόνσε, Jay-Z, εμφανίζεται έτοιμος να κινηθεί για την αγορά της ομάδας του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος ράπερ φέρεται να ηγείται μίας ομάδας Αμερικανών επενδυτών που εξετάζουν την απόκτηση της Τότεναμ, αν τελικά αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη θέση του ο Λιούις, σε μία επένδυση που θα «αγγίξει» πιθανότατα τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το γεγονός επιβεβαίωσε ουσιαστικά ένας συνεργάτης του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Αρκετοί κορυφαίοι σύλλογοι εκεί (σ.σ. στην Αγγλία), όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουάιτεντ και η Τσέλσι, βρίσκονται υπό καθεστώς αμερικανικής ιδιοκτησίας, και ο Jay-Z ίσως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ελέγξει σε διοικητικό επίπεδο τα συμφέροντα ενός συλλόγου παγκόσμιας εμβέλειας όπως η Τότεναμ. Μένει να δούμε αν ο κ. Λιούις θα απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Αν δεν απαλλαγεί, ο Jay-Ζ έχει πει ότι θα ήθελε να κινηθεί γρήγορα, αν νιώσει ότι το κόστος της εξαγοράς είναι δίκαιο. Πιστεύει ότι αυτό είναι εφικτό, ειδικά με τη στήριξη και των υπόλοιπων επενδυτών».

🚨 Jay-Z is considering a surprise move to buy Tottenham if owner Joe Lewis is convicted of insider trading. 💰

The club would be a distressed asset and the Brooklyn-born rapper could look to take advantage! 🇺🇸🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

(Source: Sunday Express) pic.twitter.com/Ji2X3PQit8

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2023