Μετά την αθώωσή του σήμερα για όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι δήλωσε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη και «ταπεινότητα» για την ετυμηγορία.

«Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς κατανοούν ότι θα πρέπει να επεξεργαστώ πολλά πράγματα έπειτα από αυτό που συνέβη σήμερα» είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το δικαστήριο.

«Ευγνωμονώ τους ενόρκους που αφιέρωσαν χρόνο για να μελετήσουν όλες τις αποδείξεις και τα γεγονότα προτού να πάρουν την απόφασή τους. Αποδέχομαι με ταπεινότητα την ετυμηγορία» είπε.

BREAKING: Oscar winning actor Kevin Spacey says ‘there’s a lot for me to process after today’, while delivering a statement after being found not guilty on all nine charges against him.

— Sky News (@SkyNews) July 26, 2023