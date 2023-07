Όταν τα κόκκινα φώτα στην ερωτική γειτονιά της πιο ελεύθερης πρωτεύουσας της Ευρώπης σβήνουν, οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας πιάνουν δουλειά.

Δεν είναι εύκολο να καθαρίσει κανείς την διάσημη Red Light District από τα αποτσίγαρα, τα κουτιά με τα προφυλακτικά και τα άδεια σακουλάκια κάνναβης, που γεμίζουν τους δρόμους της.

Χρειάζονται τέσσερις βάρδιες για να είναι έτοιμη η περιοχή να δεχτεί και πάλι τις ορδές των τουριστών, που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα κορίτσια και τον ερωτικό χορό τους στις βιτρίνες, πριν μπουν μέσα στα επαγγελματικά τους σπίτια για να ζητήσουν ότι επιθυμούν και να ζήσουν μια νύχτα στα άκρα στο Άμστερνταμ, που θα θυμούνται για πάντα.

«Έρχονται και φεύγουν τέσσερις φορές την ημέρα (οι πελάτες και τα συνεργεία καθαρισμού) λέει στο περιοδικό Time ο Ρενέ Μπόερ, κριτικός αρχιτεκτονικής κα παλιός ένοικος της περιοχής, που παρά το καθημερινό χάος της δεν την αλλάζει με τίποτα, αφού εξακολουθεί μέχρι σήμερα να βρίσκει έμπνευση στις σκληρές γωνιές και τη διαφορετικότητα της γειτονιάς με τα κόκκινα φώτα, η οποία μετρά 800 χρόνια ζωής.

Η αλλαγή όμως δεν αργεί να έρθει. Αυτό το τετραγωνικό χιλιόμετρο, που έχει ταυτιστεί με την ελευθερία του έρωτα όσο κανένα άλλο σε ολόκληρο τον κόσμο, με τα στενά δρομάκια και τα γραφικά κανάλια του αποτελεί το αντικείμενο μιας λυσσαλέας μάχης για τη ψυχή της πρωτεύουσας του Άμστερνταμ.

Αντιμέτωπη με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών, πολλοί εκ των οποίων επιδεικνύουν προκλητική, ενίοτε και παραβατική, συμπεριφορά, η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Άμστερνταμ, η Φέκμε Χάλσεμα, αποφάσισε την υιοθέτηση μιας σειρά μέτρων με στόχο τον περιορισμό τους.

Ωστόσο το σχέδιο της να μεταφέρει τις περισσότερες εργάτριες το σεξ σε ένα «Ερωτικό Κέντρο», που φτιάχνεται τώρα έξω από την ολλανδική πρωτεύουσα, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και έχει διχάσει τον λαό της χώρας.

Συγκεκριμένα το φιλόδοξο σχέδιο της δημάρχου συναντά αντιδράσεις από τέσσερις πλευρές. Πρώτες μεταξύ όλων αντιδρούν οι εργάτριες του σεξ, που πραγματοποιήσαν μια μεγάλη πορεία προς το δημαρχείο τον Μάρτιο για να καταγγείλουν την πρόθεση της μεταφοράς 100 από τις 230 βιτρίνες του σεξ με τη σχετική άδεια, επιχειρηματολογώντας ότι θα θέσουν τις ίδιες σε μεγαλύτερο κίνδυνο και θα πλήξουν τα εισοδήματα τους.

Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο, μια συμμαχία από 26 επιφανείς επιχειρηματίες και άλλους ιδιώτες της ευρύτερης περιοχής κατέθεσαν αγωγή εναντίον του σχεδίου μεταφοράς της γειτονιάς των «κόκκινων φαναριών».

