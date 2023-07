Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι πρέπει να φυλάς τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά.

Γι’ αυτό και η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών (FSB) έβγαλε φιρμάνι προς όλους τους Ρώσους αξιωματούχους να πετάξουν τα iPhones και όλα τα άλλα προϊόντα της Apple, που πιθανότατα χρησιμοποιούν, λόγω αυξανόμενων ανησυχιών κατασκοπείας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι από αύριο θα απαγορεύσει τα iPhone για εργασιακούς σκοπούς, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης καθώς και επίσης και η Rostec, η κρατική εταιρεία τεχνολογίας, που τελεί υπό κυρώσεις από τη Δύση, δημοσιοποιήσαν ότι έχουν ήδη συμμορφωθεί με τα προαναφερθέντα.

Η απαγόρευση των iPhones, των iPad και των άλλων συσκευών της Apple εφαρμόζεται, επειδή το Κρεμλίνο και η FSB διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα κλιμακώσει την κατασκοπευτική δραστηριότητα τους στα ρωσικά κρατικά ινστιτούτα.

Αλήθεια ή ψέματα, στον σκιώδη κόσμο των κατασκόπων ισχύει, αυτό που πρώτος είχε γράψει ο Τζον Λε Καρέ, «με την επανάληψη, κάθε ψέμα γίνεται αδιαμφησβήτητο γεγονός, πάνω στο οποίο οικοδομούνται άλλα ψέματα».

«Αξιωματούχοι ασφαλείας σε υπουργεία – αυτοί είναι οι υπάλληλοι της FSB που κατέχουν πολιτικές θέσεις, για παράδειγμα είναι υφυπουργοί – ανακοίνωσαν ότι τα iPhone δεν θεωρούνται πλέον ασφαλή και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε στους Financial Times άτομο σε ρωσική κυβερνητική υπηρεσία, που έχει ήδη απαγορεύσει όλα τα προϊόντα της Apple.

Ένα μήνα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τη ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο απαιτούσε από τους οργανισμούς που εμπλέκονται σε «κρίσιμες υποδομές πληροφοριών» -δηλαδή στην υγειονομική περίθαλψη, στον τομέα των επιστημών και στον χρηματοπιστωτικό τομέα – να αλλάξουν προς το εγχώριο λογισμικό το αργότερο μέχρι το 2025.

Η κίνηση αυτή αφορά τη μακροχρόνια επιθυμία της Μόσχας να τραβήξει μακριά τους κρατικούς θεσμούς από την ξένη τεχνολογία. Ορισμένοι Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι το διάταγμα αυτό δεν πρόκειται να κατευνάσει τις ρωσικές υποψίες ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν τον τρόπο τους να «ψαρεύουν» ευαίσθητες πληροφορίες από το αντίπαλο στρατόπεδο.

«Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πραγματικά πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό τους για υποκλοπές», δηλώνει ο Αντρέι Σολντάτοφ, ειδικός στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Ρωσίας.

«Η FSB ανησυχεί εδώ και καιρό για τη χρήση των iPhone σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά η προεδρική διοίκηση και άλλοι αξιωματούχοι είχαν αντιταχθεί αρχικά σε αυτούς τους (περιορισμούς), απλά και μόνο επειδή τους άρεσαν τα iPhone».

