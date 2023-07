Παραφράζοντας μια από τις διάσημες φράσεις του κατασκόπου που έγινε συγγραφέας, του Τζον Λε Καρέ, οι πόλεις είναι πολύ μυστικοπαθείς, έχουν μυστικά ακόμα και από τον ίδιο τους τον εαυτό….

Η Βιέννη, μια πόλη συνώνυμη με την ίντριγκα της ψυχροπολεμικής περιόδου, έχει γίνει ξανά αυτό που ήταν στο παρελθόν: η πρωτεύουσα της κατασκοπείας στην Ευρώπη.

Μετά από μια έκρηξη την περασμένη άνοιξη που αποδόθηκε στον σκιώδη κόσμο των μυστικών πρακτόρων, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης της Αυστρίας υποστήριξαν από κοινού νομοθετικές αλλαγές για την ποινικοποίηση της κατασκοπείας στην χώρα.

Λίγους μήνες αργότερα έγινε προφανές ότι η προσπάθεια τους έπεσε στο κενό, από την κωλυσιεργία και τα προσκόμματα της αυστριακής κυβέρνησης.

«Έχουμε επισημάνει αυτήν την κατάχρηση εξουσίας εδώ και πολύ καιρό», αναφέρει στους Financial Times η Στέφανι Κρίσπερ, βουλευτής του φιλελεύθερου κόμματος Neos. «Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει στον ποινικό κώδικα και οι συνέπειες είναι τρομερές», συνεχίζει η ίδια.

Η άνοδος της κατασκοπείας στη Βιέννη έχει προκαλέσει τα κακόβουλα σχόλια των συμμάχων της και έχει υπονομεύσει τη θέση της χώρας μεταξύ των ευρωπαίων γειτόνων της, που ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα ζητήματα ασφαλείας.

Η χώρα αποτελεί έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενων της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατονικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC), αλλά και διαφόρων γραφείων και υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Πάγια τακτική της είναι να κάνει τα στραβά μάτια στην οποιαδήποτε κατασκοπευτική δραστηριότητα πέφτει στην προσοχή της, αρκεί στόχος της να μην είναι η αυστριακή κυβέρνηση.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στα ουκρανικά εδάφη μυστικοί πράκτορες και κατάσκοποι, Ρώσοι ή σχετιζόμενοι με ρωσικά συμφέροντα, φέρονται να έχουν αυξήσει την παρουσία και τη δράση τους στη Βιέννη με την ανοχή των αυστριακών αρχών, που δεν φαίνεται να βιάζονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί αυτός ο τελευταίος πόλεμος στην Ευρώπη, οι χώρες της έχουν συνολικά απελάσει περισσότερους από 400 Ρώσους κατασκόπους, οι οποίοι δρούσαν υπό διπλωματική κάλυψη στα εδάφη τους. Η Αυστρία από την πλευρά της έχει αρκεστεί στην απέλαση μόνο 4άρων κατασκόπων, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Στη Βιέννη εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 180 διαπιστευμένοι Ρώσοι διπλωμάτες, αποκαλύπτει ανώτερος αξιωματούχος των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, και τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών επιδίδονται σε δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών.

Μάλιστα, πιστεύεται ότι είναι πολλοί περισσότεροι αυτοί που δραστηριοποιούνται παράνομα εντός των αυστριακών συνόρων, εκμεταλλευόμενοι τη χαλαρή στάση των αρχών της χώρας.

