Τι κι αν Κομισιόν, Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν αρνηθεί νωρίτερα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνδέσει την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, το πρώτο καθαρό κέρδος του Τούρκου προέδρου από το πολυπόθητο «ναι» του είναι ακριβώς αυτό: το ξεπάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας της Άγκυρας στην ένωση των 27.

Επίσης, ο Ερντογάν που τελικά έδωσε το πράσινο φως στην κυβέρνηση της Στοκχόλμης για να τρέξει η διαδικασία της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία εξασφάλισε τη διαβεβαιώση της ότι δεν θα παρέχει υποστήριξη στις κουρδικές οργανώσεις YPG/PYD και στον FETO, τον οργανισμό του Φετουλάχ Γκιολέν, του ιεροκήρυκα που ο Τούρκος πρόεδρος θεωρεί υπεύθυνο για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του.

Η Σουηδία, όπως είναι λογικό και επόμενο, δεσμεύτηκε ότι θα υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ και συμφώνησε για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και του διμερούς εμπορίου.

«Η Σουηδία θα υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες για την αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και της απελευθέρωσης των θεωρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεγάλο γεγονός δημοσιοποιήσε με tweet του ο ΓΓ του Οργανισμού, Γενς Στόλτενμπεργκ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μέρα.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

