Μια Αμερικανίδα influencer, που είπε ψέματα για να μπει στο Κέιμπριτζ αποκάλυψε ακριβώς πώς – και γιατί – πλαστογράφησε την αίτησή της για το ξακουστό πανεπιστήμιο από το οποίο είχε απορριφθεί δύο φορές στο παρελθόν.

Η γεννημένη στη Βιρτζίνια, Κάρολιν Καλογουέι, απέκτησε το προσωνύμιο η «Γκάτσμπι του Κέιμπριτζ», αφού αποκαλύφθηκε ότι ξεγέλασε το πανεπιστήμιο για να πάρει πτυχίο το 2013, λέγοντας ψέματα για τα προσόντα της στην αίτησή της.

Το προσωνύμιο σχετίζεται με το διάσημο μυθιστόρημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ «Ο υπέροχος Γκάτσμπι» για έναν απατεώνα, που με τα ψέματα του ζούσε μέσα στη χλιδή.

