Οι ελληνικές αρχές ενήργησαν γρήγορα για την προσαγωγή σήμερα στο δικαστήριο εννέα υπόπτων για διακίνηση ανθρώπων, μετά τον μαζικό πνιγμό την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά των ακτών της χώρας.

Αυτοί κατηγορούνται ότι οδηγούσαν το αλιευτικό σκάφος, που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες αγνοούμενους, που θεωρούνται πια νεκροί, σε ένα από τα χειρότερα ναυάγια στη Μεσόγειο. Όλοι τους δήλωσαν αθώοι, γράφει ο Guardian.

Όταν ένας μαζικός πνιγμός κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, οι κυβερνήσεις ανησυχούν, καθώς διερευνάται και η δική τους ευθύνη. Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η ελληνική κυβέρνηση κατηγορήθηκε στους New York Times για εμπλοκή της σε απωθήσεις πλοίων με μετανάστες και πολλά ερωτήματα έχουν εγερθεί σήμερα για τις ενέργειες της ελληνικής ακτοφυλακής σε αυτή την τελευταία καταστροφή.

Ανταποκρινόμενοι στα παραπάνω, οι υπουργοί ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία και προσπαθούν να εκτρέψουν την ευθύνη προς τους «κακούς διακινητές». Ακριβώς αυτό έκανε και η Πρίτι Πατέλ, η πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τους μαζικούς πνιγμούς στη Μάγχη τον Νοέμβριο του 2021.

Άσχετα με το γεγονός ότι οι μεγαλο-διακινητές δεν συνηθίζουν να οδηγούν υπερφορτωμένα σκάφη σε επικίνδυνα νερά. Μερικές φορές, ωστόσο, οι φτωχοί μετανάστες αναλαμβάνουν να φέρουν τέτοια ταξίδια εις πέρας, με αντάλλαγμα τη διέλευση τους με μειωμένα ή καθόλου κόμιστρα.

Ο οργανισμός Alarm Phone – ο οποίος παρακολουθεί τα σκάφη με μετανάστες και ειδοποιεί την ακτοφυλακή, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο, μεταδίδοντας τις θέσεις τους στο παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS) και άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες – ανέφερε σε δήλωση του ότι έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ελληνικές αρχές και την Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ειδοποιώντας αμφοτέρους για το γεγονός ότι επέβαιναν 750 άτομα σε υπερπλήρες σκάφος που βρισκόταν σε κίνδυνο κοντά στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο Twitter, «κανείς δεν επενέβη και το σκάφος ανετράπη». Η οργάνωση απηύθυνε έκκληση στις αρχές «να σταματήσουν να κατηγορούν τους ανθρώπους στο δρόμο για τον ίδιο τους τον θάνατο». (Οι ελληνικές αρχές έχουν ισχυριστεί ότι όσοι επέβαιναν στο σκάφος αρνήθηκαν επανειλημμένα τη βοήθεια τους).

Ενώ πολλοί διακινητές μπορεί να είναι άπληστοι και αδίστακτοι, ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη ζήτηση με μια προσφορά μεγάλου κινδύνου και υψηλής τιμής. Οι διακινητές δεν είναι η αιτία της μαζικής μετανάστευσης ανθρώπων, που αναζητούν επιβίωση και ασφάλεια. Σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διαφημίσεις, οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν να ξεριζωθούν από τις οικογένειές τους, τα σπίτια και τις κοινωνίες τους βασισμένοι στη δόλια ανάρτηση ενός διακινητή στο TikTok.

‘Evil people smugglers’ are easy to blame for migrant boat tragedies. Here’s the truth | Diane Taylor https://t.co/kkJF3CA9Ml

— Guardian Opinion (@guardianopinion) June 19, 2023