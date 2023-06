Ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν την κεντρική Μεσόγειο έχει διπλασιαστεί το 2023 σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Frontex.

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2023, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν περισσότερες των 50.300 εισόδων μέσω της κεντρικής Μεσογείου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί από το 2017.

«Η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η βασική μεταναστευτική οδός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση» και από την οδό αυτή, με περισσότερες των 50.300 εισόδων, έγινε σχεδόν το ήμισυ των παράνομων αφίξεων το 2023», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συνολικά ο αριθμός των εισόδων που καταγράφηκαν από την Frontex ανάμεσα στον Ιανουάριο και στο τέλος του Μαΐου έφτασε στις 102.000, δηλαδή 12% περισσότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Η δεύτερη πλέον χρησιμοποιούμενη οδός είναι η οδός των Βαλκανίων, με περισσότερες των 30.700 εισόδους – 25% λιγότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Σε όλες τις άλλες οδούς έχει καταγραφεί μείωση εισόδων, εκτός του δρόμου της κεντρικής Μεσογείου. Η οδός της δυτικής Μεσογείου γνώρισε μείωση κατά 6%, ενώ η οδός της δυτικής Αφρικής κατέγραψε κατά 47% λιγότερες εισόδους.

Οι μειώσεις αυτές οφείλονται στην μακρά περίοδο κακοκαιρίας που έκανε ακόμη πιο επικίνδυνα τα ταξίδια.

«Η μεταναστευτική πίεση αυξάνεται και πρέπει να αναμένεται αύξηση της δραστηριότητας των διακινητών τους προσεχείς μήνες», υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

🔹In the first five months of the year, the number of detections of irregular border crossings at EU’s external borders reached 102 000, 12% more than a year ago. 🧵

Την ίδια ώρα, το ναυάγιο στην Πύλο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη εξάρθρωσης των διεθνών κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ σε μήνυμά του τόνισε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος και πως «αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να βρούμε, επιτέλους, βιώσιμες λύσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες».

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία, ανοιχτά της Πύλου. Αυτά τα γεγονότα δε μπορούν να συνεχίσουν να συμβαίνουν – όχι το έτος 2023. Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να βρούμε, επιτέλους, βιώσιμες λύσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τους αξίζουν ασφάλεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

No words can describe the tragedy off #Pylos.

These events cannot continue to happen – not in the year 2023.

It is our collective responsibility to finally find sustainable solutions for migrants and refugees. They deserve safety and human dignity.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 15, 2023