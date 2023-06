Και την Wonder Woman με τον Thor και τον Aquaman με τον Deadpool

Γιατί συγκεντρώθηκαν στο ίδιο μέρος, όλοι μαζί οι υπερήρωες της Marvel και της DC; Πιθανότατα για να μας αναγκάσουν να κολλήσουμε στον καναπέ μας. Κι εμείς άλλο που δεν θέλαμε: από τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε ότι κάθε superhero movie που θα μπορούσαμε να θέλουμε να δούμε βρίσκεται στον «ατέλειωτο» κατάλογο του Vodafone TV, οι μαραθώνιοι ταινιών κανονίζονται ο ένας μετά τον άλλο. Ώρα να το σκεφτείς κι εσύ.

Συνάντηση κορυφής

Πώς βρέθηκαν όλοι αυτοί στην ίδια πλατφόρμα; Μάλλον αναμενόμενα, αφού πλέον το Vodafone TV έχει πάνω-κάτω… τα πάντα. Πέρα από τις πάνω από 10.000 ώρες δημοφιλούς περιεχομένου που ανανεώνεται κάθε μήνα και τα περισσότερα από 45 δημοφιλή διεθνή κανάλια, εδώ και καιρό η πλατφόρμα είναι το Σπίτι της HBO στην Ελλάδα. Τώρα, έχοντας διατηρήσει αυτό το ρόλο, σου δίνει πρόσβαση και στο πλούσιο περιεχόμενο του Disney+, ενώ έχει εξασφαλίσει και blockbuster ταινίες από την Warner Bros, τις οποίες μπορείς να δεις χωρίς επιπλέον χρέωση.

Κάπως έτσι, το περιεχόμενο του Vodafone TV πλέον περιλαμβάνει τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων στον κόσμο, ταινίες και σειρές γεμάτες σασπένς, μυστήριο και χιούμορ, απίθανα animation, τις μεγαλύτερες πρεμιέρες, ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και, φυσικά, τους αγαπημένους σου υπερήρωες της DC και της Marvel. Τώρα που λύσαμε το πώς, ας ξεκαθαρίσουμε και το ποιοι superheroes σε περιμένουν.

Ήταν όλοι τους εκεί

Μπαίνοντας στο μενού του Vodafone TV βλέπεις την ειδική κατηγορία ALL THE SUPERHEROES. Κι όταν λέει «all», εννοεί «all». Στους περισσότερους από 60 (!) τίτλους του αφιερώματος θα βρεις τις ταινίες από τους πιο αγαπημένους υπερήρωες της Marvel και της DC, αλλά και όσες δεν έχεις προλάβει να δεις, ακόμα κι αν πρόκειται για πρόσφατες κυκλοφορίες. Avengers θες; Εκεί θα τους συναντήσεις. Προτιμάς Justice League; Επίσης εκεί. Guardians of the Galaxy; Έχει και απ’ αυτούς. Γενικά, για να μην σε κουράζουμε, στην ερώτηση «ποιες superhero movies υπάρχουν στη λίστα;», η απάντηση είναι «ναι». Και όλες τους είναι διαθέσιμες χωρίς επιπλέον χρέωση.

Γραμμή εκκίνησης

Όπως σου είπαμε από την πρώτη στιγμή, αυτή η συνύπαρξη μόνο ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει: ώρα για μαραθώνιους. Ναι, στον πληθυντικό. Εξήντα (και βάλε) ταινίες και σειρές είναι αυτές. Θες να οργανώσεις τη δική σου superhero night, αλλά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις; Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορείς να ακολουθήσεις.

Παρ’ τα με τη σειρά

Είτε είσαι fun της Marvel, είτε προτιμάς τη DC, εκεί έξω υπάρχουν αρκετές προτάσεις για μαραθώνιους με τις αγαπημένες σου ταινίες υπερηρώων. Ο πιο εύκολος είναι να ακολουθήσεις τη χρονολογική σειρά με την οποία προβλήθηκαν στους κινηματογράφους (ή και στην τηλεόραση, μιας και στη λίστα περιλαμβάνονται και εκπληκτικές σειρές), όμως αν θέλεις να αγγίξεις το τέλειο, μπορείς να ψάξεις τις διάφορες λίστες που ταξινομούν τις ταινίες με βάση το χρόνο της αφήγησης. Ό,τι και αν επιλέξεις, καλά θα πάει.

Με βάση τις αδυναμίες σου

Έχεις δει όλες τις ταινίες Batman; ΟΚ, ίσως τις έχεις δει. Όμως τις έχεις δει όλες σε ένα βράδυ; Και έστω ότι έχει γίνει κι αυτό. Για πόσους από τους αγαπημένους σου ήρωες το έχεις κάνει; Ώρα να συμβεί και με τους υπόλοιπους. Ενδεικτικά, και μεταξύ πολλών άλλων, στο πλούσιο superhero αφιέρωμα του Vodafone TV θα βρεις:

Από το διάσημο studio της Marvel

Avengers

Loki

Xmen

Doctor Strange

Deadpool

Ant-Man

Black Panther κα.

Και από την Warne Bros και την DC

Batman

Aquaman

Wonderwoman

Suicide Squad

Justice League

Man of Steel κα.

Κάνε Mix & Match

Από την άλλη, αν δεν έχεις καμιά διάθεση για κανόνες και πλαίσια, ακριβώς αυτή είναι η στιγμή σου να λάμψεις. Θέλεις να δεις πρώτα Ant-Man and the Wasp και αμέσως μετά τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Batman; Wonder Woman και καπάκια Doctor Strange; Να κάνεις binge-watching το Loki και να κλείσεις τη βραδιά σου με Suicide Squad; Κανείς δεν θα βρεθεί να σε εμποδίσει, οπότε γιατί να μην απολαύσεις αυτή την ολοκαίνουργια ελευθερία;

Για να προσανατολιστείς καλύτερα, κατά τη γνώμη μας οι πιο hot τίτλοι για Mix & Match είναι οι εξής:

Ant-Man and the Wasp: Κβαντομανία . Ant-Man και Wasp εξερευνούν μαζί με τους γονείς της Hope το Quantum Realm, αλληλεπιδρούν με παράξενα νέα πλάσματα και ξεκινούν μια περιπέτεια που τους ωθεί πέρα από τα όρια που θεωρούσαν πιθανά. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Ant-Man και Wasp εξερευνούν μαζί με τους γονείς της Hope το Quantum Realm, αλληλεπιδρούν με παράξενα νέα πλάσματα και ξεκινούν μια περιπέτεια που τους ωθεί πέρα από τα όρια που θεωρούσαν πιθανά. Thor: Love and Thunder. Ο Thor αναζητά την εσωτερική του ηρεμία, αλλά και έναν… γαλαξιακό δολοφόνο, τον Gorr the God Butcher, που έχει στόχο να εξοντώσει όλους τους θεούς. Για να αποκαλύψει το μυστήριο και να τον νικήσει, ο Thor ξεκινά μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια μαζί με την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Ο Thor αναζητά την εσωτερική του ηρεμία, αλλά και έναν… γαλαξιακό δολοφόνο, τον Gorr the God Butcher, που έχει στόχο να εξοντώσει όλους τους θεούς. Για να αποκαλύψει το μυστήριο και να τον νικήσει, ο Thor ξεκινά μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια μαζί με την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster. Black Panter: Wakanda Forever. Εισπράξεις 850 εκατομμυρίων, 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, πόνος, πάθος, σασπένς και δράση. Το Black Panther: Wakanda Forever τα είχε όλα κι εμείς δεν μπορούμε να το προτείνουμε αρκετά. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Εισπράξεις 850 εκατομμυρίων, 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, πόνος, πάθος, σασπένς και δράση. Το Black Panther: Wakanda Forever τα είχε όλα κι εμείς δεν μπορούμε να το προτείνουμε αρκετά. Doctor Strange: Ένας διάσημος νευροχειρούργος συνέρχεται από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όμως πλέον δεν είναι ο εαυτός του. θα ανακαλύψει τις μαγικές του ιδιότητες στο Kamar-Taj και θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή μάχης με τις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να καταστρέψουν την πραγματικότητα. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Ένας διάσημος νευροχειρούργος συνέρχεται από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όμως πλέον δεν είναι ο εαυτός του. θα ανακαλύψει τις μαγικές του ιδιότητες στο Kamar-Taj και θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή μάχης με τις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να καταστρέψουν την πραγματικότητα. Loki: Ο πανούργος θεός γίνεται πρωταγωνιστής μιας σειράς γεμάτης δράση, σασπένς και χιούμορ. Έχοντας κλέψει το Τεσσεράκτιο, μια εναλλακτική εκδοχή του Λόκι μεταφέρεται στην μυστηριώδη Time Variance Authority (TVA) και προσπαθεί να ξεφύγει από το δικό του αστυνομικό θρίλερ, ταξιδεύοντας μέσα στον χρόνο. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Ο πανούργος θεός γίνεται πρωταγωνιστής μιας σειράς γεμάτης δράση, σασπένς και χιούμορ. Έχοντας κλέψει το Τεσσεράκτιο, μια εναλλακτική εκδοχή του Λόκι μεταφέρεται στην μυστηριώδη Time Variance Authority (TVA) και προσπαθεί να ξεφύγει από το δικό του αστυνομικό θρίλερ, ταξιδεύοντας μέσα στον χρόνο. Οι Φύλακες του Γαλαξία: Η πιο παράτολμη και φιλόδοξη ταινία της Marvel μας εισάγει στη δεύτερη φάση του φουτουριστικού της σύμπαντος. Επιστημονική φαντασία, διαγαλαξιακοί ήρωες και κοσμικοί πολεμιστές μας ταξιδεύουν στον 31 ο αιώνα και στον αγώνα για τη σωτηρία όχι μόνο του πλανήτη μας, αλλά ολόκληρου του Γαλαξία. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Η πιο παράτολμη και φιλόδοξη ταινία της Marvel μας εισάγει στη δεύτερη φάση του φουτουριστικού της σύμπαντος. Επιστημονική φαντασία, διαγαλαξιακοί ήρωες και κοσμικοί πολεμιστές μας ταξιδεύουν στον 31 αιώνα και στον αγώνα για τη σωτηρία όχι μόνο του πλανήτη μας, αλλά ολόκληρου του Γαλαξία. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη. Σχεδόν όλη η ζωή του σύμπαντος έχει εξαφανιστεί εξαιτίας του Thanos. Τώρα, οι εναπομείναντες εκδικητές πρέπει να βρουν τρόπους να νικήσουν τον Τρελό Τιτάνα, στο τελευταίο κεφάλαιο του μεγάλου επιλόγου των Εκδικητών της Marvel, έπειτα από 22 ταινίες. Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ και την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Σχεδόν όλη η ζωή του σύμπαντος έχει εξαφανιστεί εξαιτίας του Thanos. Τώρα, οι εναπομείναντες εκδικητές πρέπει να βρουν τρόπους να νικήσουν τον Τρελό Τιτάνα, στο τελευταίο κεφάλαιο του μεγάλου επιλόγου των Εκδικητών της Marvel, έπειτα από 22 ταινίες. Justice League. Μπρους Γουέιν και Νταϊάνα Πρινς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Πέρα από τη Wonder Woman και τον Batman, μια ομάδα μετα-ανθρώπων πρώτης γραμμής, όπως ο Aquaman, ο The Flash και ο Cyborg, παλεύουν για την τελική νίκη. Όμως ίσως είναι ήδη πολύ αργά για το μέλλον του πλανήτη. Διαθέσιμο σ την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Μπρους Γουέιν και Νταϊάνα Πρινς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Πέρα από τη Wonder Woman και τον Batman, μια ομάδα μετα-ανθρώπων πρώτης γραμμής, όπως ο Aquaman, ο The Flash και ο Cyborg, παλεύουν για την τελική νίκη. Όμως ίσως είναι ήδη πολύ αργά για το μέλλον του πλανήτη. The Batman. Ήδη ο Ρόμπερτ Πάτινσον μετατράπηκε στον αγαπημένο Batman πολλών φανατικών του franchise – ακόμη κι αν αρχικά διατηρούσαν τις αμφιβολίες τους. Παρακολουθώντας το σκοτεινό υπερηρωικό νουάρ – την πρώτη γνήσια αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον αυτόκλητο τιμωρό της Γκόθαμ – θα καταλάβεις γιατί. Διαθέσιμο σ την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Ήδη ο Ρόμπερτ Πάτινσον μετατράπηκε στον αγαπημένο Batman πολλών φανατικών του franchise – ακόμη κι αν αρχικά διατηρούσαν τις αμφιβολίες τους. Παρακολουθώντας το σκοτεινό υπερηρωικό νουάρ – την πρώτη γνήσια αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον αυτόκλητο τιμωρό της Γκόθαμ – θα καταλάβεις γιατί. Superman. Μια επιστροφή στις ρίζες αξίζει πάντα. Ιδίως στην περίπτωση της πρώτης ταινίας Superman, του 1978, που θα σου μάθει τα πάντα για την προέλευση του υπερανθρώπου και για την πρώτη του μάχη με τον Λεξ Λούθορ. Διαθέσιμο σ την ειδική κατηγορία του Vodafone TV “ All the superheroes”

Μια επιστροφή στις ρίζες αξίζει πάντα. Ιδίως στην περίπτωση της πρώτης ταινίας Superman, του 1978, που θα σου μάθει τα πάντα για την προέλευση του υπερανθρώπου και για την πρώτη του μάχη με τον Λεξ Λούθορ. Wonder Woman: Πριν υιοθετήσει την ταυτότητα της Wonderwoman, η Νταϊάνα ήταν μια πολεμίστρια-πριγκίπισσα των Αμαζόνων, που ζούσε προστατευμένη σε ένα παραδεισένιο νησί. Για να σώσει την ανθρωπότητα από τον πόλεμο, θα τα εγκαταλείψει όλα – και θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεών της. Διαθέσιμο στην ειδική κατηγορία του Vodafone TV “All the superheroes”

Θέλεις να οργανώσεις τον δικό σου ηρωικό μαραθώνιο; Μπορείς να αποκτήσεις τώρα το Vodafone TV σε ένα κατάστημα Vodafone ή μέσα από το Vodafone.gr μόνο με 9,90€/μήνα, ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο ανήκεις.

Ανακάλυψε τα νέα πακέτα Vodafone TV.