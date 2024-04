Netflix: Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή

Μια ισπανική ρομαντική κωμωδία το «Love, Divided« σαρώνει την τελευταία βδομάδα στο «Netflix» που φαίνεται να έχει ενθουσιάσει το κοινό καθώς πολύ γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή.

Στην watchlist της streaming πλατφόρμας αυτή την βδομάδα συναντάμε στη δεύτερη θέση το What Jennifer Did ενώ ακολουθεί το Woody Woodpecker Goes to Camp.

Στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν τα Stolen και The Tearsmith.

Αν και εσείς ψάχνετε να βρείτε τις δημοφιλέστερες ταινίες της υπηρεσίας θα σας πούμε ότι την δεκάδα συμπληρώνουν το Bullet Train με τον Brad Pitt (6η θέση) και ακολουθούν το Scoop να είναι 7ο, το The Wages of Fear και τα Bleed for This και Glass.

Στην περίπτωση που θέλετε να απολαύσετε ατέλειωτες ώρες ψάχνοντας όχι μόνο τις top 10 ταινίες αλλά σειρές και ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα εμείς βρήκαμε τρεις εκπληκτικές τηλεοράσεις.

