Για πρώτη φορά σπάει τη σιωπή της η μικρότερη αδελφή της της Mαντλίν Μακάν και μιλάει 16 χρόνια μετά την εξαφάνισή της.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε από ένα εξοχικό διαμέρισμα στην Praia da Luz στην Πορτογαλία τον Μάιο του 2007 όταν ήταν μόλις τριών ετών. Χθες το βράδυ, η οικογένεια του κοριτσιού, που δεν έπαψε στιγμή να ελπίζει και να την αναζητεί όλα αυτά τα χρόνια, διοργάνωσε μια τελετή με κεριά αφιερωμένη στη Μαντλίν, με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της εξαφάνισης.

Στην τελετή έδωσε το παρών και η 18χρονη σήμερα μικρότερη αδελφή της Μαντλίν, η Amelie, η οποία φωτογραφήθηκε δίπλα στους γονείς της.

Σύμφωνα με την Daily Mail πρόκειται για τις πρώτες φωτογραφίες του κοριτσιού που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τότε που ήταν νήπιο, και δίνουν μια εικόνα για το πώς μπορεί να μοιάζει η μεγαλύτερη αδελφή της ως ενήλικη.

«Είναι ωραίο που είμαστε όλοι εδώ αλλά η περίσταση είναι θλιβερή» ανέφερε στη πρώτη δημόσια δήλωσή της, η Amelie που σύντομα σχεδιάζει να ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο,

Η αγρυπνία στη μνήμη της Μαντλίν έγινε δύο εβδομάδες αφότου ένα γερμανικό δικαστήριο δήλωσε ότι αποφάσισε να μην εκδικάσει μια υπόθεση σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον ενός άνδρα που είναι ύποπτος για την εξαφάνισή της.

Η 18χρονη με τα μακριά ξανθά μαλλιά της και casual ντυμένη με κολάν και τζάκετ, έτυχε θερμής υποδοχής από τους ντόπιους μαζί με τους γονείς της Κέιτ και Τζέρι, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης προσευχής στο χωριό τους, Ρόθλι, Λέστερσάιρ.

Ο δίδυμος αδερφός της Σον δεν έδωσε το παρών. Η στενή φίλη της Κέιτ, Fiona Payne, που ήταν στις μοιραίες διακοπές στην Πορτογαλία όταν η τρίχρονη Μάντι εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007, ήταν ανάμεσα στο πλήθος.

Η Amelie συνοδευόμενη από τη φίλη της Τζορτζίνα, επαναλάμβανε φράσεις που διάβαζαν μεμονωμένα άτομα στο πλήθος των 70 ατόμων, όπως «Ποτέ μην τα παρατάς», «μην με ξεχνάς», «ακόμα λείπεις». Το ζεύγος Μακάν διατηρεί μία αχτίδα ελπίδας ότι η Μαντλίν η οποία θα ήταν τώρα 19 ετών, θα μπορούσε να είναι ακόμα ζωντανή.

