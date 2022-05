Η υπόθεσή της είναι παγκοσμίως πια γνωστή με το μικρό της όνομα: Μαντλίν.

Αποτελεί εξάλλου ένα τα πλέον προβεβλημένα, αλλά και πιο «σκοτεινά» μυστήρια στα αστυνομικά χρονικά.

Εδώ και 15 χρόνια, οι ερευνητές σε τουλάχιστον τρεις χώρες της Ευρώπης αναζητούν απεγνωσμένα να βρουν τι συνέβη με την εξαφάνιση της τότε σχεδόν 4 ετών Αγγλιδούλας με τα ξανθά μαλλιά και τα τεράστια μπλε-πράσινα μάτια, με διακριτικό σημάδι στην ίριδα στο δεξί μια καφέ κηλίδα σαν δάκρυ…

Την άνοιξη του 2007, περνούσε ανέμελες διακοπές μαζί με τους γονείς της, τα μικρότερα δίδυμα αδελφάκια της και παρέα οικογενειακών φίλων στη νότια Πορτογαλία, στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ, γνωστό και ως «μικρή Βρετανία».

Το βράδυ της 3ης Μαΐου, το προτελευταίο των διακοπών κι εννιά ημέρες πριν από τα 4α γενέθλιά της, οι γονείς της -η Κέιτ και ο Τζέρι Μακάν, ένα ζευγάρι γιατρών από το Λέστερ- την έβαλαν για ύπνο μαζί με τα αδέλφια της στο ισόγειο διαμέρισμα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος όπου διέμεναν.

Είχαν αφήσει κλειστές, αλλά ξεκλείδωτες τις μπαλκονόπορτες που έβλεπαν στο δρόμο, με τραβηγμένες τις κουρτίνες -για να έχουν εύκολη πρόσβαση, όπως είπαν μετά στις αρχές, κάθε φορά που θα πήγαιναν μέχρι το διαμέρισμα για να τσεκάρουν τα παιδιά…

Οι ίδιοι θα περνούσαν μια χαλαρή βραδιά με τους φίλους τους, επίσης οικογενειάρχες, στο παρακείμενο εστιατόριο του ξενοδοχείου, σε απόσταση μόλις 55 μέτρων.

Κάθε μισή ώρα κάποιος από την παρέα πήγαινε στα διαμερίσματα που είχαν νοικιάσει για τις διακοπές, για να ελέγξουν ένα προς ένα όλα τα μικρά…

Όμως στις δέκα το βράδυ, η Κέιτ διαπίστωσε ότι η Μαντλίν -το πρώτο της παιδί, που είχε δώσει πενταετή αγώνα με εξωσωματικές για να το αποκτήσει- είχε χαθεί από προσώπου γης.

Έκτοτε, άρχισε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για εξαφάνιση ανηλίκου.

«Φυσικά νιώσαμε ενοχές που ήμασταν στο εστιατόριο… όμως αυτός που εισέβαλε και πήρε τη Μαντλίν είναι ο πιο ένοχος, νομίζω», είχε πει η μητέρα της λίγους μήνες αργότερα σε συνέντευξη στο Paris Match.

«Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε κίνδυνος… Δεν περιμένεις να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να σου πάρει το παιδί από το κρεβάτι», σχεδόν μονολογούσε.

«Ο μόνος λόγος που πηγαινοερχόμασταν» στα δωμάτια, συμπλήρωσε ο Τζέρι, «ήταν μήπως ξυπνούσαν τα παιδιά»…

Σε μια εβδομάδα συμπληρώνονται 15 χρόνια από την εξαφάνισή της Μαντλίν.

Η συγκυρία είναι σημαδιακή.

Βάσει του πορτογαλικού ποινικού κώδικα και απουσία κάποιου επίσημα υπόπτου, η υπόθεση κινδύνευε να κλείσει λόγω της προβλεπόμενης παραγραφής ποινικού αδικήματος με μέγιστη ποινή φυλάκισης, μετά την πάροδο της 15ετίας.

Και δη, στον απόηχο των καταγγελιών για πλημμελή αρχικό χειρισμό της υπόθεσης από τις εγχώριες αρχές.

Τώρα, λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, οι πορτογαλικές εισαγγελικές αρχές διέταξαν την κήρυξη «επίσημου υπόπτου», χωρίς να τον κατονομάζουν.

Το μόνο που ανέφεραν είναι ότι η κίνηση έγινε σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές.

Πρακτικά μιλούν για τον 45χρονο Κρίστιαν Μπρίκνερ, που εκτίει από το 2020 επταετή ποινή φυλάκισης στο Όντλενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας, μετά την καταδίκη του για τον βιασμό το 2005 μιας 72χρονης Αμερικανίδας στο Αλγκάρβε: στην ίδια περιοχή της νότιας Πορτογαλίας όπου εξαφανίστηκαν δύο χρόνια αργότερα τα ίχνη της Μαντλίν.

