Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ.

Ο ύποπτος τρομοκράτης «εξουδετερώθηκε» από έναν πολίτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και πρόκειται για τον 39χρονο κάτοικο ανατολικής Ιερουσαλήμ, Μπέιτ Σαφάδα, πατέρα πέντε παιδιών, που σύμφωνα με τις πληροφορίες έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom, ανέφερε πως περιθάλπει τρεις τραυματίες, περιλαμβανομένου ενός 50χρονου άνδρα που δεν έχει τις αισθήσεις του και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

#BREAKING: Five people injured, Palestinian attacker shot and neutralised following car-ramming attack in Israeli city of Jerusalem pic.twitter.com/Y2MOBED3Op

— I.E.N. (@BreakingIEN) April 24, 2023