Ο πολυβραβευμένος ακροβάτης, Λάζλο Σίμετ, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρώπης, τον Δούναβη, πάνω σε συρματόσχοινο στη Βουδαπέστη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Όπως γράφει το euronews, το παράτολμο εγχείρημα συνέπεσε με την εναρκτήρια εκδήλωση των 10ων Θεατρικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Βουδαπέστη.

«Είναι λίγο συμβολικό ότι μεταλαμπαδεύουμε τις πολιτιστικές μας αξίες, γιατί αυτό είναι το καθήκον της τέχνης σε καιρό πολέμου, στην εποχή μετά τον κοροναϊό, να μεταφέρει τις αξίες των πατεράδων και των παππούδων μας στην άλλη πλευρά, στα δικά μας παιδιά και ούτω καθεξής», δήλωσε σχετικά ο Πέτερ Φέκετε, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεχνών Τσίρκου της Ουγγαρίας.

Είναι μια ομαδική προσπάθεια, ένα θαύμα σε εξέλιξη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το παράτολμο εγχείρημα συνέπεσε με την εναρκτήρια εκδήλωση των 10ων Θεατρικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Βουδαπέστη.

Wow! László Simet, world-famous #Hungarian acrobat became the first person to cross the Danube on a tightrope this afternoon. pic.twitter.com/6Y41643Jks

— Viktória Serdült (@viktoriaserdult) April 15, 2023