Σε δάκρυα ξεσπά η Αμερικανίδα ηθοποιός, Melissa Joan Hart, για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χριστιανικό σχολείο στο Nashville τη Δευτέρα.

Με βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η ηθοποιός λέει ότι τα παιδιά της πηγαίνουν σε ένα σχολείο κοντά στο Covenant School, όπου η 28χρονη τρανς Όντρεϊ Χιλ σκότωσε έξι ανθρώπους.

Η Hart περιγράφει, εμφανώς φορτισμένη, ότι εκείνη και ο άντρας της ήταν στο δρόμο για το σχολείο των παιδιών τους όταν κατάλαβαν ότι ήταν σε εξέλιξη ένοπλη επίθεση και μάλιστα, βοήθησαν παιδιά του νηπιαγωγείου να γλιτώσουν και να ξανασμίξουν με τις οικογένειές τους.

«Τα παιδιά σκαρφάλωναν προσπαθώντας να διαφύγουν. Βοηθήσαμε μικρά παιδάκια να διασχίσουν τον δρόμο και μια μαμά να ξαναβρεί τα παιδιά της» λέει η ηθοποιός, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά που γινόμαστε μάρτυρες μιας ένοπλης επίθεσης σε σχολεία με τα παιδιά μας σε απόσταση αναπνοής. Δεν ξέρω τι άλλω να πω πια. Απλά φτάνει. Και απλά προσεύχομαι για τις οικογένειες» ξεσπά η Melissa Joan Hart.

Eπτά όπλα είχε στην κατοχή της η Όντρεϊ Χέιλ, που διέπραξε τη Δευτέρα τη σφαγή έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, στο χριστιανικό σχολείο.

Η αστυνομία του Νάσβιλ έκανε γνωστό ότι παρακολουθείτο από γιατρό επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα.

Τα δυο τουφέκια εφόδου και το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκαν προχθές από την 28χρονη που έσπειρε τον θάνατο στο Covenant School, μικρό ιδιωτικό πρωτοβάθμιο σχολείο στο νότιο τμήμα της πολιτειακής πρωτεύουσας, είχαν αγοραστεί νόμιμα, όπως και το υπόλοιπο οπλοστάσιό της, διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νάσβιλ, ο Τζον Ντρέικ.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale, 28, drove this Honda Fit to the Covenant Church/school campus this morning and parked. MNPD detectives searched it and found additional material written by Hale. pic.twitter.com/ftGX74ecKr

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023