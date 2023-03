Πολλοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν μετά την πτώση πλοίου σε αποβάθρα στο Λιθ της Σκωτίας, κοντά στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών παροχής πρώην βοηθειών.

Πέντε ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδικές ομάδες περίθαλψης έφθασαν επί τόπου.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ένα ερευνητικό σκάφος, με το όνομα «The Petrel», τo πλοίο ανήκει στην περιουσία του εκλιπόντος συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν ένα μεγάλο πλοίο, το οποίο ήταν τοποθετημένο σε πλατφόρμα συντήρησης, να έχει γείρει στο ένα πλευρό.

Χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι ναυπηγείου.

