«Τέρας» ψυχραιμίας αποδείχθηκε ένας παρουσιαστής ειδήσεων στο Πακιστάν, ο οποίος ήταν στον αέρα όταν «χτύπησε» την επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα στο γειτονικό Αφγανιστάν ο ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ.

Πολλοί μπορεί να πανικοβάλλονται ειδικά όταν ένας τόσο ισχυρός σεισμός λαμβάνει χώρα, αλλά ο παρουσιαστής της Mahshriq TV, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έγινε viral, διατήρησε την ψυχραιμία και συνέχισε κανονικά το δελτίο παρά το γεγονός ότι το στούντιο κλονίζεται από τις ισχυρές δονήσεις και όλα γύρω του κουνιούνται.

Μάλιστα ακόμα και η κάμερα που τον τραβούσε έχει κουνηθεί, καθώς παρότι στην αρχή εμφανίζεται κανονικά στην οθόνη, από ένα σημείο και μετά διακρίνεται μόνο το μισό του κεφάλι. Ακόμα στο βίντεο φαίνονται οι οθόνες και οι τηλεοράσεις του στούντιο ταλαντώνονται από την ισχυρή δόνηση.

Ο σεισμός σημειώθηκε την Τρίτη με επίκεντρο τον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, ενώ το εστιακό βάθος ήταν περίπου 190 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μία ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων και σε αρκετές χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδία, το Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν, η Κιργιζία, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν.

Από τον σεισμό έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και πολλοί τραυματίστηκαν στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, όπου έγινε πιο αισθητή η σεισμική δόνηση σύμφωνα με το Al Jazeera.

Συγκεκριμένα οι Αρχές του Πακιστάν ανέφεραν ότι εννιά σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν, ενώ στο Αφγανιστάν τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Νέο Δελχί με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ αρκετά κτίρια κατέρρευσαν στο Πακιστάν.

