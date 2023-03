Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα του Πακιστάν εξαιτίας σεισμού 6,5 βαθμών με επίκεντρο το Αφγανιστάν που σημειώθηκε χθες βράδυ, δήλωσε αξιωματούχος.

Τουλάχιστον 19 σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του ισχυρού σεισμού, πρόσθεσε ο Άμπντουλ Μπασίτ, αξιωματούχος των αρχών της επαρχίας.

BREAKING: Cracks appear in multiple buildings in Islamabad after strong earthquake hits Pakistan pic.twitter.com/jEE2OeWtNF

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 21, 2023