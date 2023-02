Μετά την επίθεση του Πούτιν προς την Δύση, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ουάσινγκτον κατήγγειλε τον «παραλογισμό» των κατηγοριών που διατύπωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν υποστήριξε πως η δυτική απειλή εναντίον της Ρωσίας δικαιολογούσε την εισβολή στην Ουκρανία.

«Κανένας δεν επιτίθεται στη Ρωσία. Υπάρχει ένα είδος παραλογισμού στην ιδέα ότι η Ρωσία τελούσε υπό κάποιας μορφής στρατιωτική απειλή εκ μέρους της Ουκρανίας ή οποιουδήποτε άλλου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, στην πρώτη αμερικανική αντίδραση στις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου.

Η ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας του σήμερα έδειξε ότι έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, δήλωσε υψηλόβαθμος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

«Βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, όπου δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για τη διεξαγωγή διαλόγου για τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε στο Reuters ο πολιτικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της ομιλίας του προς τον ρωσικό λαό από το βήμα της Δούμας ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι «παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι» με τους πολίτες και με την Ουκρανία και παραδέχθηκε ότι η ομιλία του γίνεται σε μια «πολύ δύσκολη» στιγμή για τη Ρωσία και σε ένα «πολύ δύσκολο περιβάλλον».

