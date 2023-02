Η ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας του σήμερα έδειξε ότι έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, δήλωσε υψηλόβαθμος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

«Βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, όπου δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για τη διεξαγωγή διαλόγου για τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε στο Reuters ο πολιτικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in «taiga deadlock”, has no promising solutions and won’t have any. Because everywhere there are «Nazis, Martians and conspiracy theories»…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament

