Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε μέτρα αντιποίνων εάν η Ευρωπαϊκή Eνωση αποφασίσει να προχωρήσει στην κατάσχεση πόρων φυσικών και νομικών προσώπων που έχει δεσμεύσει, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS (εικόνα, επάνω, από το Reuters).

Ο κ. Γκρούσκο επέμεινε ότι η Μόσχα εννοεί να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά της» εάν η ΕΕ αποφασίσει κάτι τέτοιο και προχωρήσει.

Χαρακτήρισε τις δυνητικές κατασχέσεις «απόλυτα παράνομες» και πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες αμφιβάλλουν για το εάν και κατά πόσον η κίνηση θα ήταν συμβατή με τους διεθνείς κανόνες.

Στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε προχθές Τετάρτη η «δημιουργία ad hoc ομάδας εργασίας για τη χρήση παγωμένων και ακινητοποιημένων ρωσικών πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω Twitter.

#COREPERII: EU ambassadors today approved the establishment of an ad hoc working party on the use of frozen and immobilised Russian assets to support Ukraine´s reconstruction. pic.twitter.com/mZics04zPW

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 15, 2023