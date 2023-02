Το Ιράν σείστηκε και πάλι από διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ύστερα από μια προφανή αποκλιμάκωση τις τελευταίες εβδομάδες, με τους διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σήμερα στο διαδίκτυο.

Οι πορείες σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη, που ξεκίνησαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ και συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτούσαν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την εκτέλεση δύο διαδηλωτών τον περασμένο μήνα.

Ο Μοχάμεντ Μεχντί Καραμί και ο Σεγιέντ Μοχάμεντ Χοσεϊνί απαγχονίσθηκαν στις 8 Ιανουαρίου. Δύο άλλοι διαδηλωτές εκτελέστηκαν τον Δεκέμβριο.

Οι διαδηλώσεις που έχουν σαρώσει το Ιράν ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο ύστερα από τον θάνατο της 22χρονης Ιρανής, κουρδικής καταγωγής, Μαχσά Αμινί ενώ βρισκόταν υπό κράτηση επειδή παραβίασε τους ενδυματολογικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα μαλλιά και το σώμα τους.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν σήμερα φαίνονται διαδηλώσεις σε πολλές γειτονιές στην Τεχεράνης και σε αρκετές άλλες πόλεις.

Today, February 16, on the 40th day of the execution of two protestors, #Mohammad_Mehdi_Karami and #Seyed_Mohammad_Hosseini, people took to the streets and chanted slogans in #Isfahan.#Iran#IranProtests pic.twitter.com/sGrslvCeqP

— HRANA English (@HRANA_English) February 16, 2023