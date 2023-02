Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι στη Μοντάνα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε το κινεζικό μπαλόνι «κατάσκοπος», έρχονται να προσθέσουν ένα νέο επεισόδιο στο θρίλερ των τελευταίων ημερών.

Μια «έκρηξη στον ουρανό» που έχει καταγραφεί στην περιοχή όπου πετούσε το κινεζικό μπαλόνι «κατάσκοπος» κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου. Στο μυστηριώδες βίντεο αποτυπώνονται ίχνη καπνού στον ουρανό. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε για τελευταία φορά το μπαλόνι «κατάσκοπος».

Η Dolly Moore, που κατέγραψε το βίντεο, ανέφερε χαρακτηριστικά πως είδε ένα τζετ να περνάει με μεγάλη ταχύτητα. Αμέσως μετά σημειώθηκε έκρηξη στον ουρανό. Πρόλαβε να καταγράψει τα ίχνη καπνού στον ουρανό.

Και ενώ το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω social media, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν πως το μπαλόνι «κατάσκοπος» πάνω από τη Μοντάνα δεν εξερράγη. Το περιστατικό έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για σαφή παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας.

Πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα 60.000 πόδια. Ωστόσο επισήμαναν πως δεν θα καταρριφθεί, καθώς πετούσε πάνω από έναν αριθμό ευαίσθητων περιοχών.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως το αερόστατο είναι αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα μια επικείμενη καταστροφή του να έριχνε συντρίμμια. Κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.

Ok, so here’s what I just caught I few minutes ago out my window. I saw a jet go by so fast and then explosion in the sky. Holy crap! Billings MT. pic.twitter.com/swr8ERC6pf

— Dolly Moore (@MMtTreasures) February 4, 2023