Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τότε που η Lana Del Rey κυριάρχησε παγκόσμια στα charts με ένα άλμπουμ γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες. Με τα «Blue Jeans», «Summertime Sadness», «Video Games» και «Born to Die» είχε καταφέρει τα τραγούδια της να παίζουν σε κάθε ραδιοφωνική συχνότητα στον πλανήτη.

Διαχρονικές επιτυχίες που, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνουν στο πέρασμα του χρόνου. Και ενώ όλοι περίμεναν να κυκλοφορήσει το ένατο άλμπουμ της, η Lana Del Rey ανακοίνωσε την αναβολή του.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου. Με τα νέα δεδομένα, οι θαυμαστές της Lana Del Rey θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις νέες της κυκλοφορίες στις 24 Μαρτίου.

Θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Father John Misty, τους Bleachers του Jack Antonoff και τον Tommy Genesis, ενώ θα έχουν συμμετοχές και οι Judah Smith και Jon Batiste.

Και ενώ μοιράστηκε τη λίστα των τραγουδιών που θα περιέχει, αυτό για το οποίο συζητούν όλοι είναι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να προωθήσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Ήταν αρκετή μια topless φωτογραφία της για να εστιάσουν όλοι στο εναλλακτικό εξώφυλλο.

Lana Del Rey reveals the official track list for her new album, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd,’ releasing March 10. pic.twitter.com/TFnqdr0KSi — Pop Crave (@PopCrave) January 13, 2023

Η λίστα των νέων τραγουδιών της Lana Del Rey

01. The Grants

02. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03. Sweet

04. AW

05. Judah Smith Interlude

06. Candy Necklace

07. Jon Batiste Interlude

08. Kintsugi

09. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on the Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In [ft. Father John Misty]

13. Margaret [ft. Bleachers]

14. Fishtail

15. Peppers [ft. Tommy Genesis]

16. Taco Truck x VB

Ήταν τον περασμένο μήνα που η Lana Del Rey έγινε viral επειδή τοποθέτησε μόνο μία διαφημιστική πινακίδα για το νέο της άλμπουμ. Και επέλεξε να το κάνει στην πόλη του πρώην συντρόφου της. Με κάποιον τρόπο πήρε την εκδίκησή της. Ενδιαφέρεται για την ποιότητα και όχι την ποσότητα όταν πρόκειται για διαφημίσεις, ειδικά μια τόσο στοχευμένη.

Ήταν στη γενέτειρα του πρώην συντρόφου της την Tusla. Είχε φροντίσει μάλιστα να φωτογραφηθεί με τη μοναδική διαφημιστική πινακίδα, σημειώνοντας πως «υπάρχει μόνο μία και είναι στην Tusla». Το στιγμιότυπο από τον ιδιωτικό προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έκανε τον γύρο των social media. «Είναι προσωπικό» θα συμπλήρωνε η διάσημη τραγουδίστρια. Ήταν σε αυτόν τον λογαριασμό που ανέβασε και το καλλιτεχνικό εξώφυλλο, όπου πόζαρε τόπλες. Εκείνη η φωτογραφία βέβαια έπρεπε να αποσυρθεί γιατί παραβίαζε τους κανόνες του Instagram. Είχε δώσει όμως και διαφορετικές εκδοχές.

Η 37χρονη Lana Del Rey αποφάσισε να βάλει στο στόχαστρο τον Sean Larkin, με τον οποίο έβγαινε για έξι μήνες προτού χωρίσουν το 2020 λόγω των «πολυάσχολων προγραμμάτων» τους. Ο Larkin, συνταξιούχος αξιωματικός της αστυνομίας, έχει εμφανιστεί σε ριάλιτι σόου και ένας από τους διοργανωτές του podcast «Coptales and Cocktails». Είχαν παρευρεθεί στα 62α βραβεία Grammy το 2020, ποζάροντας τότε μαζί στο κόκκινο χαλί.

Στο στόχαστρο ο πρώην σύντροφός της

Δεν έμεινε όμως στη διαφημιστική πινακίδα. Στόχευση με επίκεντρο έναν και μόνο άνθρωπο. Τον πρώην σύντροφό της. Το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ της κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου. Ημερομηνία που, σύμφωνα με τους θαυμαστές της, είναι τα γενέθλια του Sean Larkin. Φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει τον χωρισμό τους ή απλά να βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να τον εκδικηθεί. Οι ενέργειές της βέβαια σχολιάστηκαν αρνητικά, με πολλούς χρήστες των social media να κάνουν λόγο για μικροπρέπεια από την πλευρά της τραγουδίστριας.

Ήταν τον Μάιο που η Lana Del Rey, σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, περιέγραφε τη νέα της μουσική ως «θυμωμένη». «Έχω εξασκηθεί στο διαλογιστικό αυτόματο τραγούδι. Δεν φιλτράρω τίποτα. Απλά τραγουδάω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό στην εφαρμογή Voice Notes. Δεν είναι τέλειο προφανώς. Αλλά στέλνω τα πραγματικά ακατέργαστα αρχεία στον συνθέτη Drew Erickson», σημείωνε η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια.