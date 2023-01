Ανέβαλε την κυκλοφορία του νέου, πολυαναμενόμενου άλμπουμ της, ωστόσο αποκάλυψε το… προκλητικό του εξώφυλλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Λάνα Ντελ Ρέι ανακοίνωσε επισήμως τη λίγων εβδομάδων καθυστέρηση του επερχόμενου δίσκου της με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Η 37χρονη τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε τους λόγους αυτής της απόφασης, ωστόσο δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram το εξώφυλλο του δίσκου όπου ποζάρει… σχεδόν τόπλες, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τόπλες φωτογραφία θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό εξώφυλλο του άλμπουμ Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ομώνυμο κομμάτι.

Δείτε την εικόνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Τον περασμένο μήνα, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια έγινε viral επειδή τοποθέτησε μόνο μια διαφημιστική πινακίδα για το νέο της άλμπουμ στην πόλη του πρώην συντρόφου της, του Σον Λάρκιν, την Τάλσα της Οκλαχόμα.

Stalker εισέβαλε σπίτι της και…

Προ μηνών η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε. Όπως είχε εξηγήσει ένιωθε ότι απειλείται η ζωή της, καθώς ένας εμμονικός θαυμαστής της εισέβαλε ξανά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια της έκλεψε το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, η 37χρονη υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτημα για περιοριστικά μέτρα εις βάρος του και δήλωσε πως ο άντρας αυτός την παρενόχλησε ενώ έχει μπει τουλάχιστον δύο φορές στο σπίτι της, χωρίς φυσικά την άδειά της.

Για τον άνδρα, τον οποίο τονίζει ότι δεν γνωρίζει, κατέθεσε περιοριστικά μέτρα, που έγιναν δεκτά. Ο Έρικ Εβεράρντο υποχρεούται να μην πλησιάζει την ίδια, την αδερφή και τον αδερφό της σε ακτίνα 100 μέτρων.